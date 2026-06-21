Inaugura presidenta Central de Ciclo Combinado en Mexicali, Baja California

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MEXICALI.- La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró en Mexicali, Baja California, la Central de Ciclo Combinado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), una obra destinada a fortalecer la seguridad energética y mejorar el suministro eléctrico en la región.

La nueva planta, que inició operaciones en mayo de este año, cuenta con una capacidad instalada de 745.4 megawatts y, de acuerdo con autoridades federales, beneficiará a más de 3.8 millones de habitantes de Baja California.

Durante el acto inaugural, la mandataria destacó la importancia de esta infraestructura para garantizar el abastecimiento de energía en la entidad y fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico.

Sheinbaum también resaltó los avances en la interconexión de la península de Baja California con el Sistema Eléctrico Nacional, al señalar que en septiembre de 2024 comenzó a operar una línea de transmisión con capacidad de 300 megawatts.

Explicó que esta conexión permite transportar energía, principalmente de origen solar, desde Puerto Peñasco, Sonora, hacia Mexicali, contribuyendo a diversificar las fuentes de suministro y mejorar la estabilidad energética de la región.

La Central de Ciclo Combinado forma parte de los proyectos estratégicos impulsados por la CFE para incrementar la capacidad de generación eléctrica y atender la creciente demanda en el noroeste del país.