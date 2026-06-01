CNTE Quintana Roo se suma a paro nacional indefinido y anuncia movilizaciones en todo el estado

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CANCÚN.- La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Quintana Roo anunció que a partir de este lunes se incorporará al paro nacional indefinido convocado por el magisterio disidente, además de participar en movilizaciones simultáneas en diversos municipios de la entidad.

La organización informó que la principal demanda es la abrogación de la Ley del ISSSTE y reiteró el llamado a otros sectores del servicio público para sumarse a las acciones de protesta.

Aurora Moguel, representante de la CNTE en Quintana Roo, explicó que la convocatoria no está dirigida únicamente al sector educativo, sino también a trabajadores de otras dependencias gubernamentales que, aseguró, resultan afectados por la legislación vigente en materia de seguridad social.

“Nosotros sí nos vamos a sumar al paro y el llamado fraterno y siempre combativo es para todas las organizaciones que así lo quieran hacer. Nosotros estaremos accionando en cada municipio”, declaró.

La dirigente señaló que la decisión fue tomada durante la Asamblea Nacional de la CNTE celebrada el pasado 25 de mayo en la Ciudad de México, donde se acordó impulsar un paro indefinido y una jornada de movilizaciones en distintas regiones del país.

Habrá marchas en los municipios de Quintana Roo

De acuerdo con la CNTE, las manifestaciones se desarrollarán en diversos municipios del estado como parte de la estrategia nacional de protesta.

“A nivel nacional vamos a marchar. Vamos a tratar de llegar al Zócalo porque el lunes pasado intentamos ingresar, pero fuimos agredidos. Esperamos que en esta ocasión sí pueda realizarse. En todos los municipios del estado de Quintana Roo la CNTE va a accionar”, comentó Moguel.

En el caso de Cancún, la movilización está programada para recorrer la ruta entre la glorieta de “El Ceviche” y el Palacio Municipal.

Posteriormente, los participantes definirán el lugar donde permanecerán para dar continuidad al paro indefinido.

Confían en que no habrá sanciones

Sobre la posibilidad de descuentos salariales o medidas disciplinarias contra quienes participen en la protesta, la representante sindical aseguró que existe el compromiso del Gobierno federal de respetar el derecho a la manifestación.

Explicó que durante reuniones sostenidas con autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se les informó que continúan vigentes los acuerdos relacionados con la no represión de las movilizaciones magisteriales.

“Se nos dijo que la Presidenta mantiene el compromiso de no reprimir, no hostigar y no descontar salarios a quienes participen en las protestas. Hasta el momento ese acuerdo sigue vigente”, afirmó.

Esperan amplia participación en Quintana Roo

La CNTE estimó que una parte importante de los cerca de 25 mil docentes que laboran en Quintana Roo podría sumarse al movimiento nacional.

Además, confió en que trabajadores de otras dependencias públicas participen en las movilizaciones para respaldar la exigencia de modificar la Ley del ISSSTE.

El paro indefinido forma parte de una estrategia nacional impulsada por la Coordinadora para presionar al Gobierno federal en torno a diversas demandas laborales, salariales y de seguridad social.