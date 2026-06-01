Gerardo Mérida comparece en Nueva York; fijan nueva audiencia para agosto

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NUEVA YORK.- El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, compareció ante un tribunal federal de Nueva York durante su segunda audiencia preliminar, como parte del proceso judicial que enfrenta en Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico.

Durante la diligencia, la jueza federal Katherine Polk Failla se limitó a revisar el calendario procesal para el intercambio de evidencias entre la Fiscalía y la defensa, además de fijar la fecha de la próxima audiencia.

Próxima audiencia será el 4 de agosto

La jueza ordenó que ambas partes vuelvan a reunirse el próximo 4 de agosto para continuar con el seguimiento del caso.

En la audiencia, Mérida Sánchez se presentó con uniforme color café claro y camiseta gris, bajo custodia de alguaciles federales y con cadenas de seguridad. Su defensa está a cargo de la abogada de oficio Sarah Krissoff, quien le explicó los acuerdos procesales adoptados durante la sesión.

Por su parte, el fiscal David Robles informó que las pruebas que serán entregadas a la defensa incluyen evidencia específica relacionada con Mérida Sánchez, así como documentación que involucra a los otros nueve acusados en el mismo expediente.

Se declaró no culpable de los cargos

El exfuncionario sinaloense se declaró no culpable durante su primera comparecencia ante la Corte Federal de Nueva York, realizada el pasado 15 de mayo.

Mérida Sánchez, colaborador cercano del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, enfrenta tres cargos federales por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Acusaciones por narcotráfico y sobornos

De acuerdo con la acusación presentada por autoridades estadounidenses, el general retirado habría participado en una conspiración para importar drogas a Estados Unidos, además de enfrentar señalamientos por posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

La Fiscalía sostiene que entre 2023 y 2024 recibió sobornos mensuales de hasta 100 mil dólares por parte de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, identificado como uno de los líderes de la facción conocida como Los Chapitos, perteneciente al Cártel de Sinaloa.

Según la acusación, a cambio de esos pagos el entonces secretario de Seguridad habría evitado interferir en las operaciones de narcotráfico del grupo criminal, omitido detenciones y alertado sobre operativos de las autoridades.

Caso involucra a 10 exfuncionarios y políticos

Las autoridades estadounidenses señalan que Mérida Sánchez, Rubén Rocha Moya y otros ocho funcionarios y políticos participaron presuntamente en una red de protección al Cártel de Sinaloa.

La acusación sostiene que los implicados facilitaron el tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia territorio estadounidense y que, a cambio, recibieron millones de dólares provenientes de actividades ilícitas.

Gerardo Mérida Sánchez se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses el pasado 11 de mayo, tras cruzar la frontera por Arizona.

Posteriormente fue trasladado a Nueva York, donde se desarrolla el proceso penal que también involucra a Rubén Rocha Moya y a otros ocho acusados.

Hasta el momento, Mérida Sánchez es el único de los señalados que se encuentra formalmente bajo custodia de las autoridades de Estados Unidos.

Sin confirmación sobre Enrique Díaz Vega

Aunque diversos medios y actores políticos informaron recientemente sobre una presunta entrega del exsecretario de Finanzas de Sinaloa, Enrique Díaz Vega, no existe hasta ahora registro oficial de su comparecencia ante tribunales estadounidenses ni de su ingreso a un centro de detención federal.

Asimismo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos no ha emitido información oficial que confirme dicha versión.