De los balazos a los abrazos al masiosare defensor de los ‘padrinos’ de la Regeneración Nacional

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Signos

Sí, Calderón mató a balazos (con fuego de la tropa y contribuciones del espionaje yanqui) a cientos de sicarios con los que ensangrentó al país. Y Andrés Manuel pidió abrazos para los sicarios, no balazos, y con eso (libres para matarse entre ellos y para matar a otros sin que la tropa ni los yanquis los persiguieran) también ensangrentó al país.

Y en un país ingobernable y de Justicia inexistente o al servicio del poder político, ¿qué era mejor?

Ahora, unos quieren que no entren los yanquis a llevarse a los delincuentes políticos que blindan al crimen organizado, y organizan movimientos militantes entonando el Himno Nacional. Y otros quieren lo contrario porque dicen que, sin los yanquis, los delincuentes políticos y sus grupos y candidatos seguirán ganando elecciones y controlando el poder público en la mayor parte del país.

Y así el debate mexicano esencial.

(Ah, no: no hay posiciones ni diplomacias intermedias.)

SM