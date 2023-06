Comercio en Chetumal será posible sin pagar impuestos, dice AMLO

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante la conferencia matutina de este 2 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que desde hace dos años su gobierno está impulsando medidas fiscales para que Chetumal recupere su estatus como zona de comercio en la frontera sur de México.

López Obrador explicó que con la entrada del tratado comercial, Chetumal dejó de ser una zona libre franca. Sin embargo, ya habla con autoridades de la capital de Quintana Roo para que se reactive el comercio sin pagar impuestos y entren mercancías.

“Chetumal era una zona libre franca y se podía ir a comprar mercancía, no se pagaban impuestos se consiguen mercancías baratas”, recordó el mandatario al ser cuestionado sobre los acuerdos comerciales con Belice.

Explicó que así como se ha aplicado en la frontera norte, su administración ha aprobado una política de estímulos para que el comercio en Chetumal vuelva a ser lo de antes y así los comerciantes locales puedan beneficiarse.

“Estoy promoviendo, estoy hablando con la gobernadora que ya trabaja en eso para que se reactive completamente el comercio porque se pueden introducir mercancías sin pagar impuestos a Chetumal, esto para beneficiar a todo el mercado y consumo del sureste”, dijo.

Agregó que aunque estás políticas ya existen, no se les ha dado la suficiente difusión por lo que los comerciantes y empresarios desconocen sus posibilidades de comercio. AMLO detalló que esta política no podría aplicarse con países con los que México tiene tratados comerciales, no obstante resaltó que hay muchos otros países con los que no se tienen este tipo de acuerdos por lo que sería completamente legal hacer comercio sin pagar impuestos.

“Allá sería completamente legal, no es contrabando, se abre la frontera, se quitan los aranceles y reconocemos que mucho del comercio de Belice se hace en Chetumal, mucha gente de Belice va a Chetumal los fines de semana y ahí compran sus despensas y mercancías”, señaló.

Fuente: Aristegui Noticias