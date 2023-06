Denuncia Perú amenazas de muerte contra sus funcionarios diplomáticos en México

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La seguridad de la embajada, el consulado general y la vivienda del encargado de negocios de Perú en México, Julio Reinoso, fue reforzada este vienes por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, luego de que diplomáticos de esa nación recibieran, a través del buzón de voz de emergencia, una amenaza de muerte expresa para retirarse del país en las próximas 48 horas.

En un comunicado, la cancillería peruana confirmó las amenazas e informó que ya se realizó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República.

“De inmediato, se dio cuenta a la policía mexicana y se formuló la denuncia correspondiente ante la Fiscalía de ese país. Asimismo, se envió una Nota Diplomática a la cancillería de México solicitando se realicen las investigaciones correspondientes y se brinden las seguridades y garantías a nuestros funcionarios”, detalló la cancillería peruana.

Asimismo, destacó que, en atención a este pedido, se reforzó la seguridad en la sede de la embajada, la sede consular y la vivienda del encargado de negocios.

Además, agregó que la Agregaduría Policial en México está en contacto con las fuerzas del orden de nuestro país para conocer avances en las investigaciones sobre este caso.

De acuerdo con el Ministerio del Exterior de Perú, un audio recibido en el buzón de voz de emergencia del consulado general en la Ciudad de México, una persona amenaza de muerte a los funcionarios peruanos a quienes les da un plazo de 48 horas para abandonar el país.“Te vamos a extraditar en pedacitos a tu país. Lárgate, tienen 48 horas para que te largues de México o te sacamos del país en una bolsa de basura. ¿Entendiste, perro? Hijo de […]”, se escucha en el mensaje.

Horas antes, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, también confirmó las amenazas de muerte recibidas por el personal diplomático en México, por lo que exhortó a las autoridades de este país que garanticen la integridad y salud de los funcionarios.

La relación entre México y Perú se mantiene en constante tensión desde diciembre pasado cuando el embajador mexicano, Pablo Monroy, fue expulsado por el gobierno de la presidenta, Dina Boluarte, tras acusarlo de entrometerse en asuntos internos del país por visitar en prisión al presidente depuesto Pedro Castillo.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, no ha cedido en entregarle al gobierno de Boluarte la presidencia de la Alianza del Pacífico por no reconocerla como un gobierno democrático, lo que provocó que fuera declarado persona non grata por el Congreso peruano, a lo que el mandatario mexicano respondió con la amenaza de terminar con la relación económica y comercial entre ambos países.

