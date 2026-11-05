Confirma Ieqroo revisión federal a expedientes completos de sus contratos electorales de 2014, 2024 y 2025

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) pidió al Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) los expedientes completos de sus contratos de proveeduría electoral de 2014, 2024 y 2025. La solicitud abarca contrataciones de materiales y servicios con empresas como Cajas Graf, Litoformas y Corporativo Zeg, mencionadas en investigaciones de alcance nacional.

Rubí Pacheco Pérez, presidenta del Ieqroo, confirmó que el requerimiento formal llegó el jueves pasado y que, además de los expedientes, la ASF solicitó los documentos que respaldan las contrataciones. Precisó que la notificación se limita por ahora a la entrega de información y que no se ha confirmado una visita del personal auditor.

Al defender las compras de su administración en 2024 y 2025, Pacheco sostuvo que los contratos de mayor monto se resolvieron mediante licitaciones públicas nacionales, conforme a los fallos del Comité de Adquisiciones. Afirmó que el instituto recurre a procedimientos abiertos para dar publicidad a las compras y reserva las adjudicaciones directas para gastos menores de operación.

La consejera presidenta atribuyó la concentración de contratos a la escasez de proveedores especializados. Según explicó, en el país hay apenas cuatro o cinco empresas dedicadas al ramo electoral, por lo que el Ieqroo elige entre las firmas inscritas que acreditan la experiencia técnica requerida.

Pacheco consideró que los pronunciamientos de la ASF podrían servir de guía a los organismos electorales estatales antes de los próximos comicios. Reiteró que el Ieqroo entregará la información por los canales institucionales y mantendrá la reserva del procedimiento. También sostuvo que las licitaciones del instituto se ajustaron a la normativa y que las adjudicaciones fueron transparentes e imparciales.