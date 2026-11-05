Impulsa Mara Lezama la guía “Caminar y Rodar a la Escuela” para promover entornos escolares seguros

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CANCÚN.- Para promover entornos escolares seguros, accesibles e incluyentes, proteger la vida de niñas, niños y adolescentes, y prevenir siniestros viales, la gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó la presentación de la guía “Caminar y Rodar a la Escuela”, una herramienta coordinada por el IMOVEQROO y que forma parte del Programa Integral de Seguridad Vial (PISVI).

Durante el evento, realizado en la primaria Estado de Quintana Roo, en la Supermanzana 93 de Cancún, la Gobernadora destacó que lo más importante es que las chavas y los chavos crezcan con una educación vial. “Somos un gobierno diferente, humanista con corazón feminista que piensa en los seres humanos, para que puedan llegar caminando, rodando, seguras y seguros a las escuelas y regresar a las casas perfectamente bien”, dijo Mara Lezama.

Agradeció la presencia y aportación de Maité Ramos Gómez, directora general para el Norte de Latinoamérica de Alstom Foundation, y de Gonzalo Peón Carballo, director ejecutivo del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP) México, por anunciar una segunda etapa de este programa.

Acompañada por el titular del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (IMOVEQROO), Rafael Hernández Kotasek, la Gobernadora destacó que esta guía promueve entornos escolares seguros, “pero queremos que lo abracen, que lo lean, papá, mamá, el abuelito, porque trabajamos para disminuir accidentes de tránsito y fallecimiento de niñas, niños y adolescentes”.

“Hoy Quintana Roo tiene el segundo Programa Integral de Seguridad Vial del país. El primero lo impulsó en la Ciudad de México la hoy Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Nosotros seguimos ese mismo camino: el de un gobierno que pone la vida al centro” expresó Mara Lezama.

Como parte de las actividades, Mara Lezama, junto con la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, las presidentas municipales de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, y de Playa del Carmen, Estefanía Mercado, encabezó una caminata con niñas y niños por el entorno escolar para conocer las intervenciones realizadas y escuchar sus experiencias sobre los espacios que recorren diariamente.

Por su parte, Rafael Hernández Kotasek explicó que el IMOVEQROO coordinó esfuerzos con autoridades educativas, ayuntamientos y organizaciones aliadas para construir soluciones a partir de las necesidades identificadas por las propias comunidades escolares.

Detalló que se aplicaron 526 encuestas para conocer cómo llegan las familias a la escuela y cuáles son las dificultades que enfrentan en sus trayectos. Además, se realizaron 16 talleres con la participación de 86 docentes, 53 madres y padres de familia y 156 alumnas y alumnos, y se intervinieron dos entornos escolares, en Cancún y Playa del Carmen.

El director del IMOVEQROO destacó que estas actividades se replicarán en 20 entornos escolares, se incorporará un plan de estudios para que en las escuelas haya un plan de movilidad, y se trabajará en un plan piloto de transporte escolar.

La Gobernadora reconoció el acompañamiento técnico de ITDP México y el respaldo de Alstom Foundation y FIA Foundation, así como la colaboración de la Secretaría de Educación, el IMOVEQROO, los ayuntamientos de Benito Juárez y Playa del Carmen, docentes y familias.

Luego de conocer estos resultados, Maité Ramos Gómez anunció que se ha conseguido de la fundación otra autorización para la segunda etapa que se continuará en Playa del Carmen, Felipe Carrillo Puerto y Chetumal.

La presentación de la guía “Caminar y Rodar a la Escuela” se realizó ante las alumnas y alumnos de la primaria, funcionarios de educación, de SIPINNA estatal y municipal, así como de invitados.