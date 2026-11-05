Semarnat abre consulta sobre una planta de CFE para reforzar el suministro eléctrico en Cancún y Riviera Maya

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CANCÚN.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) propuso instalar una unidad móvil de 25 megawatts que funcionaría con diésel para reforzar el suministro eléctrico de Cancún y la Riviera Maya durante los periodos de mayor consumo. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) abrió la consulta pública del proyecto y puso a disposición el estudio de impacto ambiental. La apertura de la consulta no equivale a una autorización.

La unidad se instalaría en la Central Turbogás Nizuc, sobre la carretera Tulum-Cancún. De acuerdo con la propuesta, denominada Fideicomiso Aeroderivadas, la demanda eléctrica en el norte de Quintana Roo aumentó tras la contingencia sanitaria y, en las temporadas de mayor calor, los picos de consumo han comenzado a superar la capacidad de la infraestructura local.

La CFE plantea conectar el equipo directamente a la red de la Subestación Eléctrica Nizuc y aprovechar las tuberías de combustible y las líneas subterráneas de transmisión que ya operan en el predio. Con la incorporación de la unidad móvil, la capacidad instalada del complejo llegaría a 113 megawatts. El Centro Nacional de Control de Energía determinaría los periodos de mayor demanda en los que se utilizaría el respaldo.

El proyecto prevé 24 meses desde la preparación del terreno hasta el retiro del equipo. De ese plazo, 20 meses corresponderían a la etapa de generación de respaldo. Con la instalación temporal, la CFE busca reducir el riesgo de interrupciones que afecten a los hogares y a la actividad turística de la región.

Durante las próximas semanas, ciudadanos, organizaciones civiles y especialistas podrán consultar el expediente y presentar observaciones o propuestas de mitigación ambiental. Los comentarios podrán entregarse en las oficinas de la representación estatal de la Semarnat, en la zona hotelera de Cancún, o por vía electrónica.