SCJN detecta omisión legislativa en Quintana Roo por falta de acciones afirmativas para personas con discapacidad

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CIUDAD DE MÉXICO.– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el Congreso de Quintana Roo incurrió en una omisión legislativa al no establecer acciones afirmativas que garanticen la participación política de las personas con discapacidad, por lo que ordenó modificar la legislación estatal para asegurar su representación en condiciones de igualdad.

Al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 78/2026, el Pleno del máximo tribunal validó en términos generales el Decreto 257, mediante el cual se reformó la Constitución Política de Quintana Roo, pero advirtió que las disposiciones vigentes carecen de mecanismos suficientes para garantizar la inclusión de este sector de la población en la vida política.

Por ello, vinculó al Congreso del Estado a realizar una consulta previa con las personas con discapacidad y, posteriormente, aprobar las modificaciones legales necesarias para corregir la omisión.

La sentencia establece que la nueva legislación deberá entrar en vigor antes del inicio del periodo de veda legislativa electoral correspondiente al proceso local de 2030, por lo que los diputados estatales tendrán que cumplir con el mandato dentro de ese plazo.

Durante la discusión, los ministros también establecieron que basta una mayoría simple de cinco votos para declarar una omisión legislativa mediante una acción de inconstitucionalidad, debido a que no existe una disposición legal que exija una votación superior para este tipo de resoluciones.

En otro punto del expediente, la Corte determinó que el Congreso quintanarroense no estaba obligado a consultar previamente a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas para aprobar las modificaciones analizadas, al considerar que los cambios al sistema de representación proporcional no les ocasionaban una afectación diferenciada.

De esta manera, la obligación de consulta derivada de la sentencia se concentró en las personas con discapacidad, sin extenderse a las comunidades indígenas y afromexicanas respecto de esta reforma en particular.

Asimismo, durante la sesión del 14 de octubre, el Pleno invalidó modificaciones relacionadas con el sistema de representación proporcional para la integración de las listas de candidaturas a diputaciones locales en Quintana Roo.