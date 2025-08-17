Corredor Biocultural Gran Selva Maya desarrollará a los pueblos originarios: Sheinbaum al visitar Calakmul

Comparte esta Noticia

CAMPECHE.- El corredor Biocultural Gran Selva Maya desarrollará a los pueblos originarios de México, Guatemala y Belice, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum al visitar este sábado la zona arqueológica de Calakmul.

El viernes, la mandataria de México firmó con los gobiernos de Guatemala y Belice la Declaración de Calakmul para crear una gran reserva trinacional con más de 5.7 millones de hectáreas y sus dos millones de habitantes.

“Declaramos el día de ayer el Corredor Biocultural Gran Selva Maya, son alrededor de 5.7 millones de hectáreas en los tres países, decididos a conservar la naturaleza y a desarrollar a los pueblos originarios, es un gran proyecto para las actuales y futuras generaciones”, reiteró hoy a través de un mensaje en sus redes sociales con imágenes de su visita.

“México es grandioso”, expresó para referirse a la selva maya que es la segunda reserva natural más importante del continente americano, sólo por detrás de la Amazonia.

Durante la firma de este convenio, Sheinbaum también adelantó que México iniciará la segunda fase del programa Sembrando Vida en Guatemala y Belice, como anteriormente lo hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Fuente: El Sol de México