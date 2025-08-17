Israel Vallarta responde a Gertz Manero tras amenazarlo con impugnar su libertad: ‘Siempre fui inocente’

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Israel Vallarta, quien permaneció casi 20 años en prisión sin sentencia, respondió a las declaraciones del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quien adelantó que impugnará su libertad.

En conferencia de prensa, Vallarta recalcó que nunca ha sido declarado culpable en ningún proceso penal y que actualmente no enfrenta investigaciones abiertas en su contra.

“Yo jamás he sido declarado culpable, en esta ni en ninguna otra causa penal. Tampoco tengo ninguna averiguación o causa penal en suspenso”, afirmó.

Vinculado durante años con la presunta banda de secuestradores “Los Zodiaco”, Vallarta señaló que varias de las acusaciones en su contra formaron parte de un montaje. “Muchas de ellas (víctimas) se prestaron a un montaje que no debió haber sido”, sostuvo. Y envió un mensaje directo al fiscal: “No soy un delincuente, jamás lo fui, siempre fui inocente y aquí estoy dando la cara”.

El fiscal Alejandro Gertz Manero, por su parte, declaró que la Fiscalía General de la República apelará la absolución de Vallarta, al considerar que hay seis víctimas de secuestro cuyos derechos no pueden quedar en indefensión.

“Es una obligación moral, ética y jurídica. Vamos a proceder a través del recurso de apelación en defensa de esas víctimas y de su derecho a la reparación del daño”, expresó durante la conferencia presidencial del 12 de agosto.

Gertz subrayó que el secuestro es el segundo delito más grave después del homicidio, por lo que consideró indispensable garantizar justicia a las víctimas.

El caso de Vallarta se remonta a diciembre de 2005, cuando fue detenido junto a Florence Cassez en un operativo televisado que después se descubrió fue un montaje. A pesar de ello, Vallarta permaneció casi dos décadas en prisión enfrentando diversas acusaciones de secuestro y delincuencia organizada. Finalmente, el pasado 1 de agosto abandonó el penal de El Altiplano.