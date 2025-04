Corridos no están prohibidos, se busca promover otros valores: Sheinbaum

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su visita por Aguascalientes dio su postura respecto a lo sucedido en la Feria del Caballo en Texcoco, y enfatizó en que no están prohibidos los narcocorridos.

En un breve encuentro con medios de comunicación, previo al Arranque de Obras del Programa de Viviendas del Bienestar, la mandataria federal señaló que si bien los narcocorridos no están prohibidos en el país, sí se busca eliminar acciones que hagan apología del delito. “No están prohibidos, eso es importante, porque no los prohibimos, lo que queremos es promover que la música tenga otros contenidos”.

Luego de lo que sucedió en la Feria del Caballo en Texcoco el pasado viernes, donde el cantante Luis R Conríquez se limitó a no interpretar música bélica, por disposición del gobierno de aquella demarcación y esto generó molestia y disturbios entre los asistentes, la mandataria federal se limitó a expresar que “en nuestro caso no prohibimos, es un proceso educativo, formativo, donde todos tenemos que contribuir a que no haya apología de la violencia”.

Si bien en Texcoco no hay prohibición legal para interpretar este género musical, el mismo intérprete y autoridades municipales han señalado que fue un exhorto del Gobierno Estatal a fin de no hacer apología de la violencia.

En ese sentido, Sheinbaum Pardo dijo que “estoy en contra de prohibir y censurar, es promover otros contenidos”.

Finalmente enfatizó que durante su administración no se han prohibido los corridos tumbados, ya que esto va contra la libertad de expresión, sin embargo, recalcó que se impulsarán los géneros musicales con otros contenidos.

