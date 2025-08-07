‘Su tiznadera me tiene sin cuidado’: Adán Augusto se defiende en el Senado sobre el tema La Barredora

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política, afirmó que no se excusará en el fuero y le tiene sin cuidado “la tiznadera” contra él.

Durante la sesión de la Comisión Permanente de este miércoles, la senadora Lilly Téllez presentó un punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, para exhortar al líder morenista a solicitar licencia y ponerse a disposición de las autoridades.

Lo anterior, ante la orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad en Tabasco en la administración de López Hernández, por huachicol.

“Yo no necesito excusarme en el fuero para acudir al llamado de alguna autoridad local o federal, toda mi vida en el ejercicio de mi profesión como abogado, y en mi desempeño como anterior senador, como cuando fui gobernador, acudí a citatorios de diversas autoridades.

“Lo que hoy estamos viviendo, o lo que hoy enfrento, es finalmente la frustración de una oposición”, expresó López Hernández ante la petición de la sonorense.

Acotó que él no nombró Hernán Bermúdez desde el inicio de su administración, y desmintió una versión difundida por los hackeos de guacamaya leaks, de septiembre de 2022, de que desde entonces ya se conocían los vínculos del funcionario con el grupo criminal La Barredora, pero él ya no era gobernador, pues fue nombrado secretario de Gobernación.

“Hay posiblemente algunas decisiones que se tomaron, que si la autoridad me requiere, se las voy a compartir.

“A mí -con todo respeto- no me preocupa. Sé cómo actúan, como dice Andrés Manuel López Obrador, la calumnia cuando no mancha, tizna, en este caso toda su tiznadera me tiene sin mayor cuidado”.

Durante la presentación del punto de acuerdo, la senadora Lilly Téllez se pronunció porque el coordinador renuncie a su cargo.

“Adán Augusto López no debería estar sentado ahí. Yo se lo he dicho muchas veces, así de frente. Él debería salir esposado de este recinto, con esposas, y debería ser llevado ante la justicia, pero lo protege Sheinbaum.

“¿Se imaginan todo lo que le debe Sheinbaum a ese criminal Adán Augusto López? ¿Cuánto dinero le debe la presidente de México para no proceder contra el criminal Adán Augusto López?”.

Agregó que el caso es muestra de que con el gobierno actual se “configura un narcogobierno”.

Fuente: El Financiero