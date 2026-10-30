Cuauhtémoc y su gran hazaña electoral de 1988

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La última palabra

Por Jorge A. Martínez Lugo

Cuauhtémoc Cárdenas hizo la gran hazaña en 1988 al derrotar en las urnas al sistema priísta autoritario y hasta represor, que no pudo evitar su triunfo y se requirió un gran fraude de Estado; fue víctima del primer asalto electoral en la incipiente democracia mexicana después de 1968, que se recuerda con aquel anuncio de Bartlet: “se nos cayó el sistema”.

Su triunfo era imposible en el proyecto global de implantar el neoliberalismo en México y Carlos Salinas era la persona ideal. Hay algunos “hubiera”: que si hubiera tenido el verbo de Muñoz Ledo o que fue tibio, hubiera defendido con más firmeza el triunfo, pero en fin, cada quien tiene la última palabra.

Este episodio histórico que él encabezó unificó a las izquierdas y fue antecedente -sin el cual no- de la llegada de la izquierda moderna a la presidencia en 2018. Con él nace una izquierda competitiva electoralmente. Después de 1988 fue el primer gobernante elegido en las urnas del entonces Distrito Federal en 1997.

PRENSA LOCAL Y CUAUHTÉMOC

A nivel local, sus tres campañas presidenciales marcaron una diferencia; en la de 1988, en los estados era casi imposible que lo entrevistaran los medios locales, ante la amenaza de los gobiernos estatales de no venderles papel o retirar la publicidad a medios impresos y radiofónicos. Los periodistas con cierta independencia que lograban entrevistarlo y publicarlo, también eran etiquetados de estar con la oposición y sufrían diversos niveles de exclusión y represión. Como consecuencia, en las campañas posteriores los controles del sistema comenzaron a ser diferentes y empezó una lenta apertura.

De algún modo Cuauhtémoc fue continuador de la visión de su padre, Lázaro Cárdenas –-presidente que marcó un cambio histórico en el sistema político y económico de los años treinta a los cuarenta. Se le considera un líder histórico de la izquierda moderna en México, la que llegó al poder después de otros fraudes, el más destacado en 2006.

Su campaña y derrota mediante fraude en 1988, lo convirtió en persona clave en el arranque de la lenta, lentísima transición democrática mexicana en curso; así se le recordará a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien falleció este 28 de octubre. Usted tiene la última palabra.