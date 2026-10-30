Presidenta del Ieqroo confirma compras millonarias a empresas mencionadas en controversia nacional

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CHETUMAL.- El Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) contrató por 49 millones de pesos a Litho Formas y Cajas Graf para las elecciones judiciales de 2025, confirmó su consejera presidenta, Rubí Pacheco, ante los cuestionamientos nacionales sobre proveedores señalados por un supuesto trato favorable durante la gestión de Guadalupe Taddei en el INE.

En entrevista, precisó que Litho Formas, S.A. de C.V., recibió un contrato de 34 millones de pesos y Cajas Graf otro de 15 millones. También informó que ordenó reunir los antecedentes de las contrataciones con las compañías mencionadas en la prensa, para responder si la Auditoría Superior de la Federación solicita esa información.

Pacheco sostuvo que, hasta el momento, el instituto únicamente conoce los señalamientos periodísticos y que no tiene certeza sobre investigaciones a empresas como Corporativo Zeg, Litho Formas, Seriplás o Cajas Graf.

La funcionaria defendió las contrataciones al señalar que las compañías no estaban inhabilitadas ni impedidas para participar en licitaciones públicas. Añadió que pocas empresas buscan esos contratos en el país y, aunque consideró que no le correspondía afirmarlo, apuntó a un acaparamiento del mercado de material y documentación electoral.

La consejera aseguró que desde su llegada a la presidencia del Ieqroo, en noviembre de 2022, el organismo ha cumplido el reglamento de adquisiciones. Aclaró, sin embargo, que no formó parte del comité encargado de las compras hasta febrero de 2024.

Explicó que comenzó a presidirlo después de una reforma legal que promovió, pues consideraba “inconcebible” ser la representante legal del instituto sin tener injerencia en sus adquisiciones.

Pacheco afirmó que desde entonces las sesiones del comité son públicas y se transmiten en vivo. Sostuvo que los contratos se adjudican a quien presenta la mejor oferta.