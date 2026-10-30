Martín Azueta solicita desistirse de amparo contra posible orden de aprehensión; deberá ratificar su decisión

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PLAYA DEL CARMEN.- Miguel Ramón Martín Azueta, exalcalde de Solidaridad, hoy Playa del Carmen, solicitó desistirse del amparo que promovió contra una posible orden de aprehensión, después de obtener una suspensión provisional. Para que el juicio concluya, deberá ratificar personalmente su decisión ante el Juzgado Segundo de Distrito.

La lista de acuerdos publicada este viernes, correspondiente al expediente 1340/2026, establece que podrá confirmar su voluntad mediante comparecencia presencial o comunicación virtual.

El juzgado aplazó la audiencia incidental mientras se realiza ese procedimiento. Si el exfuncionario no ratifica el escrito, el recurso podría continuar su trámite.

Martín Azueta presentó la demanda el 13 de octubre para solicitar protección frente a posibles actos de aprehensión, presentación o búsqueda. La solicitud fue admitida el 15 de octubre y se requirieron informes previos a las autoridades señaladas.

Entre ellas figura un juez de Control adscrito al Juzgado de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún.

Durante el procedimiento, el exalcalde obtuvo una suspensión provisional que le concedió protección temporal en los términos fijados por el órgano judicial.

Si ratifica el desistimiento y este es admitido, el juicio terminaría sin una resolución de fondo sobre los actos reclamados y la medida cautelar dejaría de surtir efectos.

La información disponible no permite confirmar una orden de aprehensión vigente ni conocer las razones por las que solicitó el amparo o decidió retirarlo.

Martín Azueta gobernó Solidaridad entre 1999 y 2002. La continuación o conclusión de su juicio dependerá ahora de la ratificación requerida por el juzgado.