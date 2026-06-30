Cuestionan presencia de director municipal en evento de Morena en Chetumal

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Por Francisco Hernández

CHETUMAL.- En lo que implicaría el presunto uso de recursos humanos de la comuna hacia actividades de proselitismo, el director general de Servicios Públicos del ayuntamiento de Benito Juárez, José Antonio de la Torre Chambe, participa en la organización de los eventos de propaganda y promoción de las aspiraciones de la alcaldesa con licencia Ana Patricia Peralta de la Peña en busca de la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía.

El funcionario estuvo en la organización de la asamblea informativa que la aspirante organizó el lunes en Chetumal, donde fue captado por las cámaras de asistentes, en lo que también podría representar una violación a la convocatoria del proceso interno de Morena si el funcionario no dejó el cargo.

Hasta el momento el ayuntamiento de Benito Juárez, encabezada por la hermética primera regidora Landy Canché como encargada de despacho, no ha informado de que haya renuncias de directores a sus cargos o separaciones temporales.

Asimismo, la presencia de José Antonio de la Torre Chambe se dio en día hábil, cuando debía estar cumpliendo sus labores como funcionario municipal.

La participación del funcionario municipal hace suponer que otros empleados de la comuna también fueron puestos a disposición de la alcaldesa con licencia para sus actividades de proselitismo, pues de hecho con ella también se ve un equipo de ayudantía uniformado con playeras blancas y gorras guindas, que sería el mismo que le brinda el gobierno municipal.

Según la Base Décima de la convocatoria de Morena, está prohibido que en las actividades de proselitismo y propaganda las y los gobernadores e integrantes de sus respectivos gabinetes y los alcaldes y alcaldesas y sus colaboradores de primer nivel.

Pero aun en el caso de que el funcionario haya pedido licencia, la situación indica que servidores públicos de la comuna con cabecera en Cancún podrían estar participando en las actividades de promoción.

La alcaldesa con licencia de Benito Juárez realizó el lunes actividades de proselitismo dentro del proceso de Morena para elegir Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía, que es la virtual candidatura de la 4T a la gubernatura del estado.

Entre sus actividades realizó visitas a lugares turísticos de la capital del estado, efectuó un recorrido por una colonia y encabezó una asamblea informativo en el parque Aarón Merino Fernández de la colonia Adolfo López Mateos ante menos de un centenar de asistentes.