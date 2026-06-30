Sheinbaum presenta plan para resolver conflicto con Vulcan Materials

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno de México prepara una propuesta para alcanzar un acuerdo con la empresa estadounidense Vulcan Materials y poner fin al arbitraje internacional relacionado con la cantera Calica, mediante un esquema que contempla la reubicación de sus operaciones extractivas, la reactivación de Puerto Punta Venado bajo un nuevo modelo y la remediación ambiental de la zona intervenida.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que distintas dependencias federales trabajan en la elaboración de un acuerdo integral que permita conciliar la actividad económica con la protección ambiental del Caribe mexicano.

La mandataria explicó que la propuesta del gobierno se sustenta en tres puntos principales. El primero consiste en permitir que Vulcan Materials continúe con la extracción de piedra, pero únicamente en un predio distinto al que actualmente ocupa Calica, el cual deberá cumplir con criterios ambientales y técnicos. Además, la explotación estaría limitada a volúmenes considerablemente menores a los registrados en el pasado.

El segundo eje plantea la reactivación de Puerto Punta Venado, actualmente cerrado, aunque ya no como una terminal dedicada exclusivamente al transporte de material pétreo. La intención es convertirlo en un puerto con actividades comerciales diversificadas que fortalezcan la infraestructura logística de Quintana Roo.

Como tercer componente del planteamiento, el Gobierno federal establece que la empresa deberá asumir los costos de la remediación ambiental de la antigua zona de explotación, cuyos terrenos fueron decretados como Área Natural Protegida.

“No podrían seguir explotando donde llegaron a explotar. En este momento el puerto está cerrado. Es una concesión que le dio el Estado mexicano a Vulcan”, afirmó Sheinbaum al referirse a los alcances de la negociación.

Las conversaciones se desarrollan mientras continúa el arbitraje internacional entre ambas partes. Cuestionada sobre versiones que señalan que Vulcan Materials habría solicitado, en el marco de la revisión del T-MEC, una prórroga de 40 años para su concesión, indemnizaciones por el tiempo en que las operaciones permanecieron detenidas y la revocación del decreto que creó el Área Natural Protegida, la presidenta evitó confirmar o desmentir esa información.

Sheinbaum señaló que el contenido de la propuesta permanece bajo reserva mientras se concluyen los aspectos jurídicos del documento y advirtió que, en caso de que la empresa no acepte el planteamiento del Gobierno de México, el país continuará con su defensa dentro del procedimiento de arbitraje internacional hasta que exista una resolución definitiva.