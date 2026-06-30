Sheinbaum confía en la continuidad del T-MEC por 16 años tras reunión trilateral

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este miércoles se llevará a cabo una reunión virtual entre representantes de México, Estados Unidos y Canadá para avanzar en el proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en la que el gobierno mexicano impulsará la ampliación de la vigencia del acuerdo por 16 años.

Durante su conferencia matutina de este martes, la mandataria dio a conocer que México ya firmó una carta con ese propósito y señaló que Canadá también respaldó la propuesta.

Sheinbaum explicó que el tratado contempla distintos mecanismos de revisión y recordó que una de las opciones previstas es extender su vigencia por otros 16 años. No obstante, aclaró que cualquier modificación de fondo al acuerdo tendría que ser aprobada por los congresos de los tres países.

“Puede haber varias opciones. Una de ellas puede ser, por ejemplo, ampliarlo a 16 años más. Si hubiera un cambio mayor tendría que pasar por los congresos de los tres países, o sea que no vemos muy probable un cambio mayor”, afirmó.

La presidenta indicó que, en caso de no plantearse cambios sustanciales, se iniciará el proceso formal de revisión mientras continúan las mesas de trabajo entre los tres gobiernos.

También anunció que en los próximos días llegará a México una delegación del gobierno de Estados Unidos para continuar las reuniones técnicas con la Secretaría de Economía.

Sheinbaum reiteró que el Gobierno de México considera conveniente mantener vigente el tratado, al señalar que los tres países obtienen beneficios económicos de su permanencia.

“Los tres países nos conviene el tratado: a Canadá, a México y, por supuesto, también a Estados Unidos”, expresó.

Como ejemplo, mencionó que el incremento cercano al 30 por ciento en el precio de los automóviles en Estados Unidos responde, entre otros factores, a los aranceles vigentes sobre la industria automotriz, así como al acero y al aluminio.

En cuanto a la relación con Canadá, destacó que existe un diálogo permanente y recordó la reciente visita del primer ministro canadiense a México, acompañado por empresarios.

“Hay mucho avance. Incluso hay mejoras tanto en el comercio entre México y Canadá como inversiones”, señaló.

Sobre Estados Unidos, reconoció que la administración del presidente Donald Trump mantiene una política comercial proteccionista basada en la aplicación de aranceles.

“Todos sabemos que la posición del presidente Trump es establecer aranceles a todo el mundo. Es esencialmente lo que hemos estado viviendo desde su entrada a la presidencia”, dijo.

Pese a ello, aseguró que las conversaciones entre ambos gobiernos han continuado de manera permanente y que, hasta ahora, las negociaciones se han concentrado exclusivamente en temas comerciales.

Finalmente, destacó que el respaldo del sector empresarial de México, Estados Unidos y Canadá constituye uno de los principales factores para preservar el tratado, debido a la integración de las cadenas productivas en América del Norte.

“Los mayores defensores del tratado son los propios empresarios que tienen inversiones en México, Canadá y Estados Unidos y que producen bienes en cadenas de producción vinculadas con los tres países”, afirmó.

La mandataria pidió esperar los resultados de la reunión programada para este miércoles y aseguró que su administración ha realizado las gestiones necesarias para defender la continuidad del T-MEC.