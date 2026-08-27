Declaran la gastronomía de Quintana Roo Patrimonio Cultural Inmaterial

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CHETUMAL.- La gastronomía de Quintana Roo fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado, con lo que sus cocinas tradicionales, ingredientes, técnicas y saberes culinarios quedaron reconocidos oficialmente como parte de la identidad, memoria e historia de la entidad.

El Gobierno del Estado formalizó la declaratoria mediante su publicación en el Periódico Oficial, estableciendo medidas para proteger, salvaguardar, preservar y promover las distintas expresiones que conforman la cultura gastronómica quintanarroense.

El reconocimiento comprende de manera integral las cocinas tradicionales mayas, mestizas, costeras y caribeñas, así como los ingredientes originarios, conocimientos transmitidos entre generaciones, técnicas de preparación, prácticas comunitarias, mercados, festivales y utensilios relacionados con la elaboración de alimentos.

La declaratoria busca evitar la pérdida de estos conocimientos frente a procesos como la homogeneización de la alimentación, además de fortalecer el legado biocultural y promover la soberanía alimentaria.

También pretende favorecer la cadena económica relacionada con la gastronomía, desde productores locales y cocineras tradicionales hasta establecimientos y prestadores de servicios vinculados con la actividad turística.

Como parte de las disposiciones derivadas de la declaratoria, las secretarías de Educación (SEQ) y Turismo (Sedetur), en coordinación con el Instituto de la Cultura y las Artes (ICA), deberán gestionar la inscripción formal de la gastronomía quintanarroense en el Registro Estatal del Patrimonio Cultural.

El procedimiento deberá concretarse en un plazo máximo de 30 días hábiles.

Las dependencias estatales también promoverán convenios de colaboración con instituciones académicas y representantes de la iniciativa privada, además de impulsar encuentros, festivales, investigaciones y otras actividades destinadas a difundir la cocina quintanarroense dentro y fuera del país.

La estrategia contempla la participación de los 11 municipios, donde deberán desarrollarse campañas de difusión y programas educativos orientados a garantizar que los conocimientos y prácticas culinarias puedan transmitirse a las nuevas generaciones.

La declaratoria da continuidad a diferentes estrategias emprendidas para promover la identidad gastronómica estatal, entre ellas el Festival Gastronómico del Caribe Mexicano, la acreditación de cocineras tradicionales, el recetario estatal Sabores y Raíces y el impulso de marcas regionales.

A estas acciones se suma la presencia de establecimientos de Quintana Roo en la Guía Michelin, como parte de la creciente proyección de la oferta gastronómica del Caribe Mexicano.

Con el reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial, el Estado busca que la gastronomía no solamente funcione como un atractivo para los visitantes, sino también como una herramienta para conservar conocimientos comunitarios, fortalecer la identidad cultural y generar oportunidades económicas para las comunidades y productores locales.