Morena frena designaciones y aplaza definición de candidato en Quintana Roo

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CIUDAD DE MÉXICO.- La dirigencia nacional de Morena frenó temporalmente la designación de sus coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, figuras que quedarán encaminadas hacia las candidaturas a gobernador en las elecciones de 2027, por lo que la definición de Quintana Roo permanecerá pendiente.

El anuncio para la entidad se esperaba para este viernes, dentro del proceso mediante el cual Morena comenzó esta semana a despejar su mapa electoral rumbo a la disputa por 17 gubernaturas.

Sin embargo, la secretaria general del partido, Ariadna Montiel, confirmó que no existe por ahora una fecha programada para continuar con la presentación de los coordinadores y descartó los calendarios que circularon durante los últimos días.

“Por ahora no tenemos programada una siguiente presentación, ni en esta semana ni en la próxima”, declaró después de darse a conocer las designaciones correspondientes a Querétaro y Sinaloa.

La dirigente pidió no dar por válidas las fechas difundidas previamente y aseguró que será el propio partido el encargado de comunicar cuándo continuará el proceso.

“Vi que circularon muchos calendarios de posibilidades de cuándo anunciar las siguientes presentaciones de nuestros coordinadores. Decirles que ninguno es acertado, no tenemos un calendario determinado y que cuando eso suceda les daremos aviso a ustedes”, explicó.

La suspensión ocurre después de una semana marcada por las definiciones anticipadas de Morena y por la crisis política generada en Sinaloa tras la salida de Rubén Rocha Moya de la gubernatura, en medio de señalamientos sobre presuntos vínculos con el crimen organizado.

El partido había comenzado a presentar a sus coordinadores antes de las fechas originalmente contempladas, lo que generó expectativas sobre una definición acelerada en el resto de las entidades que renovarán gubernatura el próximo año.

Ahora, el proceso podría retomarse después del informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, previsto para principios de septiembre, aunque Morena dejó claro que hasta el momento no existe un calendario oficial para las siguientes designaciones.

Montiel pidió difundir esta información para “dar calma a nuestros compañeros”, ante la incertidumbre generada entre quienes participan en los procesos internos estatales.

En Quintana Roo, el aplazamiento prolonga la disputa por una de las candidaturas más importantes de Morena para 2027.

En el proceso aparecen Eugenio “Gino” Segura Vázquez, Ana Patricia Peralta de la Peña, Marybel Villegas Canché y Rafael Marín Mollinedo, quienes buscan encabezar la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

Aunque formalmente el cargo corresponde a una responsabilidad partidista, la persona seleccionada quedará posicionada para convertirse posteriormente en candidata de Morena a la gubernatura de Quintana Roo.

Por ahora, los cuatro aspirantes tendrán que esperar. La dirigencia nacional no ha establecido una nueva fecha para resolver el proceso en Quintana Roo ni ha precisado en qué orden continuará con las entidades pendientes.