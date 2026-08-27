Instalan Comité Técnico para impulsar el Polo de Desarrollo de Chetumal

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CHETUMAL.- El Gobierno de Quintana Roo instaló el Comité Técnico del Fideicomiso Maestro para la Administración del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar Chetumal (PODECOBI Chetumal), organismo que tendrá entre sus funciones coordinar y dar seguimiento a las decisiones relacionadas con el desarrollo de este proyecto estratégico para la capital del estado.

La instalación del Comité se realizó en el marco del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, impulsado por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, como parte de las acciones encaminadas a generar nuevas condiciones para atraer inversiones y fortalecer la economía de la zona sur.

El nuevo órgano permitirá coordinar a las instituciones involucradas en la administración del PODECOBI Chetumal, así como establecer acuerdos para avanzar en los proyectos contemplados dentro del Polo de Desarrollo.

Entre los objetivos se encuentra facilitar la llegada de inversión productiva, promover el desarrollo regional y generar oportunidades económicas que contribuyan al crecimiento de Chetumal.

La Secretaría de Obras Públicas (Seop), encabezada por José Rafael Lara Díaz, forma parte del Comité Técnico y participará en la coordinación de los proyectos relacionados con sus atribuciones.

Con la integración del organismo se busca establecer una estructura institucional que permita dar seguimiento a las diferentes etapas del PODECOBI y coordinar las acciones necesarias para su consolidación.

El Gobierno del Estado señaló que el proyecto pretende impulsar un crecimiento ordenado y sostenible, además de crear condiciones que permitan ampliar las oportunidades de inversión y desarrollo económico en la capital quintanarroense.

La administración estatal indicó que continuará trabajando con las instituciones involucradas para avanzar en los proyectos del Polo y generar nuevas oportunidades económicas para Chetumal y la zona sur de Quintana Roo.