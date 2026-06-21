Defiende el INAH cena de FIFA en Castillo de Chapultepec

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CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) defendió la realización de la cena de gala organizada por la FIFA en el Castillo de Chapultepec el pasado 10 de junio, al afirmar que el evento cumplió con las disposiciones de conservación del inmueble y contribuyó a la promoción del patrimonio cultural mexicano ante representantes internacionales.

A través de un comunicado, el organismo informó que la actividad formó parte de los preparativos rumbo a la Copa Mundial de Futbol 2026 y reunió a más de 200 invitados de diversos países.

El INAH precisó que la FIFA cubrió los gastos de organización y realizó el pago de derechos correspondiente por un monto superior al millón de pesos, conforme a la normatividad vigente para el uso de espacios históricos.

Asimismo, aseguró que se implementaron medidas específicas para garantizar la preservación del Castillo de Chapultepec durante el desarrollo del evento.

La institución recordó que el recinto ha sido utilizado en distintas ocasiones para encuentros de carácter cultural, académico y diplomático, tanto nacionales como internacionales.

La postura del INAH surge luego de las críticas generadas por la realización de la cena en uno de los inmuebles históricos más emblemáticos del país.

Días antes, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la FIFA rentó el Castillo de Chapultepec para llevar a cabo una cena de gala relacionada con las actividades previas al Mundial de 2026. La mandataria explicó que únicamente acudió para ofrecer un mensaje de bienvenida a los asistentes y posteriormente se retiró del lugar.

El encuentro reunió a directivos de la FIFA, funcionarios públicos, gobernadores y exfutbolistas como parte de la agenda protocolaria vinculada a la organización de la justa mundialista que México comparte con Estados Unidos y Canadá.