Denuncia joven impunidad en abuso sexual en novatada de la UANL

MONTERREY.- Recientemente se dio a conocer el lamentable caso de Juan Manuel Rodríguez González, quien fue abusado sexualmente en una novatada que se realizó en la Facultad de Derecho y Criminología (FACDYC) de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) en 2020, desde entonces no se ha hecho justicia y presuntamente, hay personal administrativo involucrado en el caso.

A través de un video difundido en redes sociales, el joven dio a conocer su caso que ha causado indignación entre internautas: “Hola, soy Juan Manuel Rodríguez González y fui abusado sexualmente por administrativos y alumnos de la Facultad de Derecho y Criminología en la Universidad Autónoma de Nuevo León y desde hace tres años que no se hace justicia en la escuela que predica la justicia” señala el joven.

De acuerdo con lo relatado por Juan Manuel, decidió inscribirse en la Tuna, un grupo musical universitario, ya que aseguró que disfrutaba mucho la música y después de haber asistido a la primera tocada fue cuando comenzó el infierno, pues le dijeron que se acostumbra a hacer una bienvenida a los novatos y denunció que presuntamente el encargado de la Tuna de FACDYC se puso de acuerdo y los llevó a la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME).

“Al llegar nos taparon, nos llevaron al llamado cubículo de lo que se encuentra en FIME, en el centro cultural. Después de ahí nos llevaron a la bañera, que vienen siendo los baños que se encuentran en el mismo piso y de ahí nos volvieron a tapar los ojos y luego nos regresaron al cubículo y ahí fue donde alcancé a apreciar alrededor mío pues a mis compañeros de la facultad de derecho y criminología y algunos de la FIME”, refirió Juan Manuel en el video que ya se viralizó.

Juan fue abusado sexualmente en una novatada de la @FACDYC_UANL, hay administrativos implicados, escuchen su historia. Y pidamos a las autoridades que haya justicia, esto no puede estar sucediendo en las universidades. @FiscaliaNL @samuel_garcias #JuanNoEstasSolo ✊🏻 pic.twitter.com/YpG4BZwpY0 — Meredith G. 🛋️✨ (@MerGarza) March 2, 2023

“Me quitaron la ropa, luego ya estando hincado estaba un egresado de FACDYC y me preguntó: ‘¿a quién le vas a mam… la ver… de nosotros?'” relató el joven y cuando se negó a hacer lo que le pedían, lo amenazaron con que si no elegía a uno, a todos tendría que hacerles sexo oral, pero posteriormente lo comenzaron a golpear, lo agarraron de sus brazos y piernas para obligarlo y denunció que uno de ellos, al cual identificó como Alejandro Ruiz Barragán, se paró frente a él y comenzó a masturbarse: “pude observar cómo me aventó su semen mientras me obligaban a abrir la boca”.

Posteriormente, refirió que intentaron introducir en su ano un objeto en forma de cohete al cual llamaron “el cohete del placer”, después le rompieron su ropa y lo dejaron completamente desnudo, Juan Manuel refirió que lo lastimaron irreparablemente después de lo ocurrido: “Después de eso, mi vida no volvió a ser la misma, pero la de ellos sí, por tal razón empece a presionar e indagar lo que sucedía en la facultad” agregó.

En el video se muestran fragmentos del oficio presentado a raíz del Acta Administrativa derivada tras estos hechos y en ahí señala abiertamente a Alejando Ruiz Barragán hijo de Alfonso Rafael Ruiz Torres, titular de la Clínica de Justicia Penal de la Facultad de Derecho y Criminología de la UANL, Javier Alejandro Limón Mancilla Ex alumno y titular de la TUNA, sobrino de Leonardo Limón, operador político y conocido de Manuel Acuña.

“Hoy levanto la voz por todos los que han sido abusados y acosados dentro de las aulas y por todos los que nos sentimos agraviados por personas que dicen amar nuestra institución, pero sólo dañan el prestigio de nuestra alma mater”

Fuente: El Heraldo de México