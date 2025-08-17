Denuncian a agentes de la FGE por robo y abuso durante cateos a bares y comercios de Chetumal

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- Propietarios de varios comercios y bares denunciaron a agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) por presuntos abusos de poder, robo y privación ilegal de la libertad durante cateos realizados la madrugada del sábado en distintos puntos de la capital.

Los operativos se llevaron a cabo en la calzada Veracruz con Marciano González y en la avenida Venustiano Carranza, entre Independencia y Francisco I. Madero.

Una de las afectadas, dueña de una tienda, difundió videos captados por las cámaras de seguridad de su negocio. En ellos se observa a hombres encapuchados, presuntamente agentes de la Policía de Investigación, que ingresan al establecimiento, recorren el lugar y desactivan los equipos de vigilancia.

De acuerdo con las denuncias, los agentes ministeriales irrumpieron violentamente, destruyeron mobiliario y cámaras, y en el caso de los bares, amedrentaron a clientes y empleados. Además, varios encargados fueron trasladados a la Vicefiscalía de Justicia del Distrito Sur, donde habrían sido obligados a firmar documentos sin conocer su contenido.

Las víctimas relataron que, durante el trayecto, fueron amenazadas con armas de fuego y obligadas a permanecer agachadas. Posteriormente, algunos fueron llevados fuera de la ciudad y liberados bajo amenazas.

Los propietarios exigieron que cesen estos abusos, a los que calificaron de cada vez más frecuentes en Chetumal. Asimismo, advirtieron que, de no obtener reparación de daños por parte de la Fiscalía, organizarán movilizaciones y protestas públicas.