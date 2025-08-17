Claudia Sheinbaum inaugura centro libre para las mujeres en Calakmul

Comparte esta Noticia

CAMPECHE.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inauguró el Centro Libre para las Mujeres en Calakmul, Campeche, el cual aseguró será un espacio de punto de apoyo, atención y acompañamiento para garantizar los derechos de las mujeres.

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, expresó el deseo porque haya un Centro Libre para las Mujeres en cada municipio del país. Destacó que estos espacios pretenden conformarse de la Red de Tejedoras que apoyen a otras a mujeres.

“Queremos que haya por lo menos un centro libre en cada municipio. Y ahí las presidentas o presidentes municipales nos ayudan con el espacio y Citlalli (secretaria de las Mujeres) pone a todas las compañeras que trabajan aquí junto con la secretaría del municipio o la secretaría del estado”, expresó.

La Mandataria federal enfatizó que estos proyectos representan el avance de la agenda de género en el país. Como la primera mujer presidenta, Claudia Sheinbaum resaltó que su compromiso es hacer visibles los derechos de las mujeres, los cuales quedan plasmados en la Cartilla de Derechos de las Mujeres.

“Todo esto está en la cartilla de derechos de las mujeres. Y son millones que ya imprimimos. Pero no solo queremos que la lean las mujeres, queremos que la lean los hombres. Porque este es un asunto de dos. No solo es que las mujeres como se dice, nos empoderamos. No, también los hombres tienen que saber que se debe establecerse una relación distinta con la pareja, con las hijas, con las madres, una relación de respeto y de reconocimiento y de compartir también las tareas del hogar”, resaltó.

Fuente: Excélsior