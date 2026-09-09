Denuncian deterioro en dos obras recién inauguradas por gobierno de Nivardo Mena en Lázaro Cárdenas

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KANTUNILKÍN.- Habitantes de Ignacio Zaragoza y Delirios denunciaron deterioro y presuntas deficiencias en dos obras recientemente inauguradas por el gobierno municipal de Lázaro Cárdenas, encabezado por Nivardo Mena Villanueva, y solicitaron que las empresas responsables atiendan los daños.

Uno de los casos corresponde a la ciclovía de Ignacio Zaragoza, construida con una inversión superior al millón de pesos provenientes de recursos federales, donde después de las primeras lluvias fueron detectados desprendimientos en la superficie y acumulaciones de agua.

El alcalde de la comunidad, Julian Cupul Canul, realizó junto con habitantes un recorrido por la ciclovía, durante el cual observaron puntos donde el material asfáltico comenzó a desprenderse.

Los vecinos también reportaron la formación de charcos en diferentes tramos de la obra, situación que atribuyeron a posibles problemas en su construcción y nivelación.

Ante las condiciones observadas, la autoridad local pidió la intervención del comité del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM), a fin de revisar la aplicación de los recursos y verificar la calidad de los trabajos ejecutados.

Rafael Uc Cohuo, habitante de Ignacio Zaragoza, consideró necesario exigir a la empresa contratada que corrija las irregularidades detectadas.

“Desde el inicio de los trabajos ya se habían expresado dudas sobre la calidad de la construcción”, señaló.

Un segundo caso fue denunciado en el camino Tres Marías-Delirios, inaugurado apenas el pasado 8 de julio por el presidente municipal Nivardo Mena.

Marvin Loría Cante, subdelegado de Delirios, señaló que a dos meses de su entrega existen tramos con abundante grava suelta, condición que, advirtió, representa un riesgo para quienes circulan en motocicletas y automóviles.

Habitantes de la comunidad aseguran que ya se han registrado accidentes en esta vialidad y consideran que las condiciones del pavimento podrían estar relacionadas con algunos de estos percances. Sin embargo, con la información disponible no es posible establecer una relación directa entre los desperfectos denunciados y esos accidentes.

Los vecinos pidieron que las condiciones del camino sean revisadas y corregidas antes de que el deterioro avance o pueda representar un mayor riesgo para los usuarios.

Las denuncias surgen poco tiempo después de la inauguración de ambas obras y colocan bajo cuestionamiento la calidad de los trabajos realizados, por lo que habitantes y autoridades comunitarias demandan una revisión de los materiales, la ejecución y la aplicación de los recursos públicos.

Con información de Noticaribe