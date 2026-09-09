Regidora denuncia que trabajadores habrían acudido por miedo a marcha de Eugenio Segura en Chetumal

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CHETUMAL.- La regidora Lidia Rojas Fabro acusó que trabajadores habrían sido presionados para participar en la marcha y el mitin encabezados el lunes por Eugenio “Gino” Segura en Chetumal, y sostuvo que algunos habrían asistido por temor a perder su empleo.

A través de un pronunciamiento, la concejal dirigió un mensaje a quienes, según sus señalamientos, acudieron a la movilización sin hacerlo de manera voluntaria.

“Quiero decirle algo a todas las trabajadoras y los trabajadores que este lunes tuvieron que salir a marchar, a quienes fueron por miedo y a quienes sintieron que tuvieron que estar ahí para conservar su trabajo, a quienes tuvieron que sonreír para una foto mientras pensaban en el sustento de su familia”, expresó.

Rojas Fabro cuestionó que un puesto dentro de la administración pública pueda utilizarse como mecanismo de presión para llevar trabajadores a actividades de carácter político.

“Los entiendo, porque nadie debería de escoger entre su libertad y tener que llevar comida a su casa. Un empleo público no es un favor y la necesidad de una familia jamás debería de utilizarse para llenar una calle, levantar una bandera de nadie”, señaló.

La regidora contrastó la movilización encabezada por Segura con las marchas realizadas en Chetumal durante 2024, al asegurar que en aquellas ocasiones la participación ciudadana fue voluntaria y no estuvo condicionada por cuestiones laborales.

“En 2024 vimos marchar a Chetumal, pero ahí nadie pasó lista, nadie condicionó un empleo. La gente salió porque quiso salir, porque sintió que tenía algo que defender. Esa es la diferencia entre movilizar personas y que las personas decidan movilizarse”, afirmó.

La marcha se realizó el lunes en Chetumal y fue encabezada por Eugenio “Gino” Segura, en momentos en que comienzan a intensificarse las actividades políticas rumbo al proceso electoral de 2027.

Antes de la movilización habían circulado mensajes dirigidos a trabajadores de instituciones públicas para convocarlos a participar. Sin embargo, los señalamientos de Rojas Fabro sobre supuestas presiones o condicionamientos laborales no han sido acreditados en la información disponible y corresponden a las acusaciones formuladas por la regidora.

Rojas Fabro cerró su pronunciamiento con un mensaje a quienes, de acuerdo con su versión, fueron obligados o se sintieron presionados para acudir al acto.

“Quienes hoy se sienten utilizados quiero decirles algo: no están solos, porque la voluntad no se obliga, la dignidad no se condiciona y el cariño de un pueblo no se pasa por lista”, expresó.