Dirigente del PAN rechaza eventual desaparición electoral y asegura que Morena “le tiene miedo”

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CANCÚN.- La dirigente estatal del PAN en Quintana Roo, Reyna Tamayo Carballo, respondió a Morena ante los señalamientos sobre una eventual desaparición electoral de Acción Nacional en la entidad y aseguró que su partido dará la batalla en los comicios de 2027.

La panista reaccionó a las declaraciones surgidas desde Morena sobre el futuro de los partidos de oposición y sostuvo que estos pronunciamientos reflejan, desde su perspectiva, preocupación por la presencia electoral del PAN.

“Morena dice que quiere desaparecer al PAN Quintana Roo. ¿Saben por qué? Porque nos tienen miedo”, expresó.

Tamayo Carballo elevó además el tono de la confrontación al acusar a integrantes de Morena de no poder explicar sus “excesos” y señalar supuestos vínculos con el crimen organizado.

“Mientras ellos no pueden explicar sus excesos y tienen nexos con el crimen organizado, nosotros estamos en las calles defendiendo a las familias quintanarroenses”, afirmó.

La dirigente panista no presentó en su pronunciamiento pruebas que sustenten la acusación sobre presuntos nexos de integrantes de Morena con grupos criminales, por lo que el señalamiento corresponde exclusivamente a su postura política.

Tamayo Carballo también dirigió su respuesta a Johana Acosta, presidenta estatal de Morena, y anticipó una competencia directa entre ambas fuerzas políticas rumbo a las elecciones de 2027.

“A Morena y a Johana Acosta se lo decimos clarito: en 2027 se van a llevar la sorpresa de su vida”, sentenció.

La dirigente de Acción Nacional cerró su posicionamiento emplazando al partido gobernante a medir fuerzas en el próximo proceso electoral.

“¡Nos vemos en las urnas!”, expresó.

El intercambio ocurre mientras los partidos comienzan a intensificar sus posicionamientos y actividades de cara a las elecciones de 2027 en Quintana Roo, en las que estará en juego la gubernatura y otros cargos de elección popular.