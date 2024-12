Denuncian empresarios “madruguete” del Congreso local con reforma al código fiscal de municipios

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- El presidente de la Canaco Chetumal-Tulum, Amir Padilla Espadas, aseveró que la Décimo Octava Legislatura no tomó en cuenta al sector empresarial y comercial para reformar el Código Fiscal de los municipios y darle facultad a los Ayuntamientos para clausurar establecimientos comerciales si no tienen en exhibición los permisos de funcionamiento.

“Fue un ‘madruguete’ lo que hicieron los diputados al aprobar reformas al Código Fiscal Municipal del Estado, y preocupa, porque puede generar una cacería contra los establecimientos ya que, si bien se hacía aún sin contemplarse en la legislación, ahora que será legal, hay malestar porque esto se utilice para perjudicar a los comerciantes”, afirmó.

Insistió en que los afiliados de las cámaras empresariales ni siquiera fueron consultados ni convocados para revisar las propuestas de modificación “prácticamente nos dieron madruguete y tenemos que buscar la manera de que no perjudique al sector comercial”.

Padilla Espadas dijo que no se trata de pelearse con los gobiernos estatal y municipal “y que no malentiendan la postura porque puede ser perjudicial, pero vamos a vigilar y darle seguimiento a la actuación de las autoridades municipales para que no se cometan arbitrariedades y no haya abusos.”

La referida iniciativa fue presentada por la presidenta municipal de Isla Mujeres, Atenea Gómez Ricalde, en un intento de que comerciantes y empresarios regularicen su situación y mantengan en un lugar visible todos sus documentos ya que de lo contrario serán objeto de una clausura temporal en tanto se regularizan aunado a las multas a que se hagan acreedores.

El presidente de la Canaco Chetumal-Tulum dijo que pedirán que las nuevas disposiciones se apliquen a quienes se encuentran en la informalidad y se han negado a cumplir con las obligaciones tributarias y administrativas, convirtiéndose en una competencia desleal y una amenaza seria para lo que sí cumplen con estos derechos en tiempo y forma.

Fuente: Noticaribe