Familias de Cancún celebran el Día del Padre en evento con Rafa Marín

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CANCÚN.- Cientos de familias se reunieron este fin de semana en el campo de los Venados de la Región 102 de Cancún para participar en una celebración con motivo del Día del Padre, evento organizado por los diputados locales Andrea González, Ricardo Velazco y Alberto Batún, así como por el diputado federal Humberto Aldana.

La actividad contó con la participación de Rafa Marín como invitado especial, quien convivió con los asistentes, saludó a familias y recorrió el lugar acompañado por los organizadores del encuentro.

Durante la jornada se realizaron diversas actividades recreativas y musicales que propiciaron un ambiente de convivencia entre los asistentes. La presentación del grupo Los Papys puso el toque festivo a la celebración, que congregó a familias provenientes de distintos puntos de Cancún.

En su mensaje, Rafa Marín destacó la importancia de la familia y el papel que desempeñan los padres en la formación de las nuevas generaciones.

“Hoy no vengo a hablar de cargos ni de política. Vengo como hijo, como padre y como un hombre que sabe que detrás de cada familia hay historias de esfuerzo, sacrificio y amor que pocas veces se cuentan”, expresó.

Asimismo, señaló que la construcción de una comunidad sólida depende de valores como la solidaridad, la responsabilidad y el acompañamiento familiar.

Marín también hizo referencia a la historia de Cancún y al esfuerzo de las familias que han contribuido al crecimiento de la ciudad durante las últimas décadas.

“Cancún es una ciudad construida por mujeres y hombres que llegaron con sueños, que trabajaron desde temprano y que hicieron de este lugar el hogar de sus hijos”, afirmó.

El evento concluyó con actividades de convivencia entre los asistentes, quienes continuaron participando en la celebración organizada con motivo del Día del Padre.