Deterioro de la Sabana de Chetumal por basura podría volverse irreversible: Conagua

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CHETUMAL.- Los niveles de contaminación en la Sabana de Chetumal se han triplicado debido al constante depósito de basura en la zona, principalmente por parte de habitantes de colonias irregulares cercanas, informó la directora local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Erika Ramírez Méndez.

La funcionaria explicó que el principal problema ambiental del humedal ya no es la presencia de lechuguilla, sino la gran cantidad de residuos sólidos que son arrojados tanto al cuerpo de agua como a sus márgenes.

Como ejemplo, señaló que durante la más reciente jornada de limpieza fueron retiradas más de 84 toneladas de desechos, entre ellos cascajo, llantas, refrigeradores, colchones, muebles, vidrio y diversos plásticos.

“Ahorita acabamos de limpiar, sacamos más de 84 toneladas de cascajo, no lo sacamos de un camino, lo sacamos del cuerpo de agua de la sabana. La función de la lechuguilla es consumir los nutrientes, pero lo que está contaminando no son los nutrientes, sino todo lo que se está vertiendo en el agua; nuestro principal problema es la gran cantidad de desechos que hay”, expresó.

Ramírez Méndez indicó que la Conagua realiza jornadas de limpieza de manera bimestral debido al grave impacto ambiental detectado en este ecosistema.

Precisó que estas labores se desarrollan directamente dentro del cuerpo de agua y en sus orillas, ya que la mayor parte de los residuos se encuentra en esas áreas y no en los caminos de acceso.

La directora lamentó que, pese a los llamados realizados a la población para evitar estas prácticas, continúe el depósito ilegal de basura en la Sabana, situación que favorece la contaminación antropogénica por la descomposición de metales, componentes electrónicos, plásticos y otros materiales.

“La realidad es que sí hay mucha contaminación antropogénica y por eso invitamos a la población a que no usemos los cuerpos de agua para tirar desechos y, sobre todo, este que nos brinda beneficios ecosistémicos. La prioridad es detener la basura que se sigue vertiendo, como llantas, refrigeradores, colchones, vidrio y plásticos”, manifestó.

La funcionaria recordó que la Sabana de Chetumal tiene una longitud aproximada de 15 kilómetros y zonas que alcanzan hasta cuatro metros de profundidad, por lo que advirtió que el deterioro ambiental podría volverse irreversible si continúan estas prácticas.

Finalmente, lamentó que este cuerpo de agua se haya convertido en un tiradero clandestino, tanto en sus márgenes como en los accesos, por lo que reiteró que la Conagua mantendrá de manera permanente las acciones de limpieza y el llamado a la ciudadanía para evitar que se sigan arrojando residuos.