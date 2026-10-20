Denuncian saqueo y deterioro de vestigios mayas en los alrededores de Dziuché

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JOSÉ MARÍA MORELOS.- El comunicador y aficionado a la arqueología Ramón Aguilera Castillo denunció saqueo y deterioro en vestigios mayas de los alrededores de Dziuché, y pidió la intervención del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para investigarlos y preservar lo que aún permanece en los sitios.

Aguilera Castillo explicó que comenzó a recorrer la zona hace aproximadamente 30 años y que, desde entonces, ha observado la pérdida de elementos en distintos basamentos. Aseguró que durante ese tiempo no ha visto trabajos sistemáticos del instituto para estudiar o documentar los lugares que conoció.

“Todos están saqueados”, afirmó al referirse a los sitios visitados. De entre seis o siete basamentos que recorrió, calculó que uno conservaría alrededor de 40 por ciento de lo que había, mientras que otros mantendrían apenas 10 por ciento.

Aclaró que esas estimaciones derivan de sus observaciones personales y reconoció que corresponde a especialistas establecer el valor arqueológico y las condiciones de conservación de los vestigios.

El comunicador advirtió que retirar piezas de su ubicación también provoca la pérdida de información sobre la historia de los asentamientos, al separarlas de su contexto. Consideró que todavía hay restos susceptibles de investigación y protección, y rechazó que se recurra a reproducciones para sustituir los objetos originales.

Como alternativa, planteó documentar los hallazgos y evaluar, con participación de especialistas, la creación de un museo en Dziuché que permita a la comunidad conocer y conservar su patrimonio.

Añadió que un espacio de este tipo acercaría ese conocimiento a quienes no pueden recorrer las zonas de monte, particularmente a las personas con discapacidad.