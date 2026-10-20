Reyna Tamayo pide a Martínez Arcila “menos escritorio” y “más trabajo” tras críticas al PAN

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CHETUMAL.- La dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Reyna Tamayo Carballo, pidió a Eduardo Martínez Arcila “menos escritorio” y “más trabajo”, después de que el expresidente del partido en Quintana Roo solicitara la intervención del líder nacional, Jorge Romero Herrera, para corregir el rumbo de la organización en la entidad.

Martínez Arcila entregó su petición mediante un oficio durante la visita de Romero Herrera al norte del estado, el pasado 12 de octubre. En el documento consideró que el panismo quintanarroense carece de diálogo interno y de presencia política como fuerza opositora.

“Presidente nacional, aún estamos a tiempo de corregir el rumbo, salvemos al PAN de Quintana Roo y con ello daremos esperanza a los quintanarroenses de una vida mejor”, planteó el exdirigente.

En respuesta, Tamayo Carballo calificó de “triste” que el exlegislador “denoste” el trabajo de las dirigencias municipales del PAN en los 11 municipios. Afirmó que, a diferencia de otras administraciones, la actual realiza trabajo territorial para acercarse a la ciudadanía.

La presidenta estatal cuestionó las aportaciones de Martínez Arcila como consejero estatal y le pidió explicar qué actividades ha desarrollado en favor del partido.

“A mí me gustaría que sí pudiera decir qué está haciendo por Acción Nacional, qué es lo que está haciendo como consejero estatal, qué es lo que está brindando a Acción Nacional, qué trabajo él está llevando para hacer estas declaraciones”, expresó.

Tamayo sostuvo que el exdirigente se ha limitado a elaborar “notitas” y “oficios”, lo que, desde su perspectiva, perjudica al PAN. Aseguró que las puertas del partido permanecen abiertas para quienes quieran trabajar y lo invitó a comunicarse directamente con ella para exponer las labores que ha realizado.

Al referirse a la trayectoria del exlegislador, afirmó que él conoce las razones por las que la militancia lo valora de determinada manera. También cuestionó su respaldo político y aseguró que habla por 11 personas en todo el estado.

La dirigente reiteró que su gestión está enfocada en el trabajo por Quintana Roo y rechazó entrar en lo que calificó como especulaciones.