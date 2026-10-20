Detienen en Cancún a agente del Ministerio Público por presunta trata de dos mujeres

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CANCÚN.- Un agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE), identificado como Ulises Fernando “N”, de 30 años, fue detenido en Cancún por su presunta participación en trata de personas con fines de prostitución ajena y explotación sexual de dos mujeres.

El caso fue presentado durante la conferencia de seguridad de Quintana Roo del lunes 19 de octubre. Según las investigaciones, el ahora exservidor público habría utilizado su posición en la Fiscalía para obtener beneficios económicos de la explotación de las víctimas, de 18 y 25 años.

Las dos mujeres fueron localizadas y rescatadas el 12 de octubre durante cateos en inmuebles de las supermanzanas 23 y 20 de Cancún, donde presuntamente se realizaban los encuentros sexuales.

En las diligencias participaron agentes de la Policía de Investigación, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina. Además del rescate, las autoridades aseguraron objetos relacionados con los hechos investigados y colocaron sellos en ambas propiedades.

Las indagatorias señalan que Ulises Fernando presuntamente ofrecía a las víctimas a través de plataformas digitales, sitios de contenido erótico y 11 grupos de WhatsApp, en los que se compartían fotografías para promocionar encuentros sexuales.

También habría obligado a las mujeres a ejercer la prostitución y les imponía multas con distintos pretextos. De acuerdo con la investigación, retenía el 50 por ciento de las ganancias a cambio de una supuesta protección vinculada con su cargo en la FGE.

El exfuncionario, además, habría instruido a las víctimas para efectuar depósitos en tiendas de autoservicio con el propósito de evitar que las autoridades lo detectaran.

Tras reunir los datos de prueba, las autoridades cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra. El detenido quedó a disposición de un juez de control, quien determinará su situación jurídica.