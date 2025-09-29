Descarta CSP fuego amigo contra Adán Augusto: “no andamos filtrando documentos”

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó este lunes que desde su gobierno exista “fuego amigo” en contra del senador morenista Adán Augusto López Hernández, quien recientemente ha enfrentado señalamientos por sus ingresos.

“¿Qué clase de gobernantes seríamos si estamos con insidias hacia unos u otros?”, cuestionó en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

Sheinbaum subrayó que su administración no encubre a nadie, pero cualquier acusación debe estar respaldada por pruebas. También rechazó que su gobierno filtre documentos, como —dijo— ocurría en sexenios anteriores.

En caso de que se cuente con información contra algún político, explicó, se turna a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno o, si se trata de asuntos penales, a la Fiscalía General de la República (FGR).

“Nosotros no andamos filtrando documentos, nosotros decimos la verdad aquí (…) Si hay algo contra cualquier persona de Morena, o de cualquier partido, y hay pruebas, se procede. Aquí no cubrimos a nadie. Y menos vamos a estar con insidias”, sostuvo.

La mandataria recordó que la semana pasada el propio López Hernández, ex secretario de Gobernación y ex gobernador de Tabasco, respondió a las acusaciones difundidas en una televisora, en las que se le señalaba de recibir donativos millonarios de empresas privadas a las que habría otorgado contratos.

“Él ya aclaró. Si hay alguna irregularidad, se informa. Siempre el SAT investiga a cualquier persona, y en este momento no hay ninguna investigación en torno a Adán Augusto”, puntualizó.

Sheinbaum aprovechó para criticar que en algunos medios “se olvidó el pasado de corrupción” y se busca instalar la idea de que este fenómeno persiste desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Rechazó esa narrativa y defendió que los programas sociales del actual gobierno fueron posibles porque “se acabó con gran parte de la corrupción”, al tiempo que reiteró que su administración seguirá trabajando para erradicarla.