Desde Puebla, Sheinbaum defiende la soberanía ante señalamientos externos

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PUEBLA.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó este 5 de mayo la defensa de la soberanía nacional durante la conmemoración del 164 aniversario de la Batalla de Puebla.

Desde el mausoleo del general Ignacio Zaragoza, en Puebla, la mandataria sostuvo que “ninguna potencia extranjera va a decir a los mexicanos cómo debemos gobernarnos”, en un mensaje que combinó referencias históricas con el contexto político actual.

El acto cívico-militar incluyó la toma de protesta de bandera a más de 31 mil integrantes del Servicio Militar Nacional y a más de 800 mujeres voluntarias, en una ceremonia que inició alrededor de las 9:20 horas con la presencia de autoridades federales y estatales.

Durante su discurso, Sheinbaum vinculó la historia nacional con el presente, al señalar que México ha enfrentado invasiones extranjeras y conflictos internos a lo largo de su historia. En ese sentido, evocó la Intervención francesa en México como un episodio clave de resistencia.

“Somos un pueblo libre, con una identidad forjada en la defensa de nuestra autodeterminación”, expresó, al tiempo que hizo referencia a las comunidades indígenas que resistieron durante la Conquista.

La mandataria también lanzó críticas a posturas conservadoras, al afirmar que quienes subestiman al pueblo o buscan reivindicar figuras como Hernán Cortés “están destinados a la derrota moral”.

En el plano internacional, el mensaje incluyó una alusión directa a recientes señalamientos provenientes de Estados Unidos sobre presuntos vínculos entre actores políticos mexicanos y el crimen organizado. “A cualquier gobierno extranjero le decimos con claridad: el pueblo de México defiende su soberanía”, afirmó.

No obstante, Sheinbaum también recordó momentos de cooperación bilateral al mencionar la relación entre Benito Juárez y Abraham Lincoln, destacando el respaldo de Estados Unidos al gobierno republicano durante el siglo XIX.