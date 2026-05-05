Declaran Zona Hotelera como área estratégica; obras serán financiadas por propietarios

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CANCÚN.-A partir del 30 de abril, la Zona Hotelera de Cancún fue declarada como Zona Prioritaria de Gestión Turística Sustentable, una figura que permitirá al gobierno estatal intervenir en la modernización, mantenimiento y renovación de su infraestructura turística y de servicios públicos.

La medida abarca mil 181.5 hectáreas que anteriormente conformaban el Centro Integralmente Planeado (CIP), administrado por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, y que fue transferido al estado tras la desaparición de este esquema durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Ante la falta de presupuesto público para estas labores, el gobierno estatal estableció en el Paquete Económico 2026 las llamadas Contribuciones de Mejoras de Zonas Prioritarias de Gestión Turística Sustentable, un esquema mediante el cual los propietarios y posesionarios de inmuebles en la zona deberán financiar las obras que se realicen.

De acuerdo con esta disposición, cada proyecto de infraestructura será cubierto por los beneficiarios directos, dividiendo el costo total entre los propietarios, quienes pagarán en proporción al valor de sus inmuebles.

La Secretaría de Turismo de Quintana Roo clasificó esta zona como “Destino Maduro”, lo que implica una estrategia enfocada en la renovación integral para mantener su competitividad, sostenibilidad y dinamismo económico.

La declaratoria también reconoce la diversidad de actividades turísticas que se desarrollan en la zona, como turismo de sol y playa, náutico, deportivo, de romance, ecoturismo, bienestar, cultural, médico, gastronómico, religioso y de reuniones (MICE).

Como parte de la implementación, se creará un organismo gestor del destino, encargado de diseñar un Plan de Manejo y Conservación que incluirá políticas, reglas administrativas, programas operativos, mecanismos de evaluación y estrategias para la protección del patrimonio biocultural.

Este organismo también promoverá la coordinación entre los tres niveles de gobierno, así como con sectores privado, social, académico y ambiental.

La estrategia contempla la participación de nuevas instancias como el Instituto de Infraestructura Turística y el Fideicomiso para el Fortalecimiento del Sector Turístico, que articularán el modelo de gestión para la renovación del destino.

A diferencia del esquema anterior, cuando Fonatur financiaba estas acciones con recursos federales, ahora el costo recaerá totalmente en los propietarios de inmuebles residenciales, comerciales, hoteleros y de servicios ubicados en la Zona Hotelera.

Con esta declaratoria, también quedó definida la base de contribuyentes que participará en el financiamiento de las obras, conforme a lo establecido en la Ley de Hacienda del Estado.