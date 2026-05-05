Mañana, reapertura del Puente Nichupté en Cancún

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CANCÚN.- El gobierno del Estado informó que el Puente Nichupté será abierto al público este 6 de mayo, marcando un momento relevante para la infraestructura y movilidad en la región.

Se llevó a cabo una revisión integral de la infraestructura para garantizar su correcto funcionamiento desde el primer día.

Asimismo, se hizo un llamado a los usuarios a respetar la señalización y las normas de tránsito, con el objetivo de mantener una circulación segura y ordenada.

El proyecto fue sometido a inspecciones técnicas adicionales en días recientes, luego de que autoridades federales determinaran reforzar la verificación de seguridad.

De acuerdo con la información difundida, la apertura de esta obra busca mejorar significativamente la conectividad entre la zona hotelera y el resto de la ciudad, una demanda constante tanto de habitantes como del sector turístico. El proyecto ha sido considerado estratégico debido al crecimiento urbano y al aumento en la afluencia de visitantes que registra Cancún año con año.

Se destacó la importancia de esta vialidad, señalando que este puente representa una solución histórica para la movilidad de Cancún, subrayando así el impacto esperado en la reducción de tiempos de traslado y en la descongestión del tráfico vehicular.

El Puente Nichupté forma parte de un conjunto de iniciativas orientadas a fortalecer la infraestructura del estado, con el objetivo de responder a las necesidades actuales y futuras del destino turístico. Además, se prevé que la obra contribuya a mejorar la seguridad vial y a ofrecer rutas alternas ante contingencias.

Autoridades han indicado que la apertura se realizará bajo condiciones que garanticen el correcto funcionamiento de la estructura, así como la seguridad de los usuarios. Con ello, Cancún suma una nueva pieza clave en su desarrollo urbano, en un contexto de constante expansión y posicionamiento internacional.