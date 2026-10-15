Playa del Carmen y Acapulco sellan alianza para impulsar la promoción turística y abrir nuevas oportunidades de negocio

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PLAYA DEL CARMEN.- Con el fin de fortalecer la conectividad aérea, diversificar los mercados y generar nuevas oportunidades para el sector turístico, los gobiernos de Playa del Carmen, Quintana Roo, y Acapulco de Juárez, Guerrero, firmaron una Carta de Amistad para estrechar la cooperación institucional y promover de manera conjunta ambos destinos.

El acuerdo, encabezado por el gobierno de Playa del Carmen, que preside Estefanía Mercado, y el Ayuntamiento de Acapulco, busca establecer una agenda de colaboración que permita aprovechar las fortalezas del Caribe Mexicano y el Pacífico, así como impulsar el intercambio de experiencias y el desarrollo de nuevos productos turísticos.

Durante el encuentro con representantes de Viva Aerobus, empresarios del sector turístico, hoteleros, agencias de viajes y organizadores de bodas, la secretaria de Turismo de Playa del Carmen, Fabiana Briseño Suárez, en representación de la alcaldesa Estefanía Mercado, destacó que esta alianza abre nuevas posibilidades de promoción y desarrollo para ambos destinos.

La funcionaria refrendó la disposición de Playa del Carmen para trabajar de manera coordinada con Acapulco en la construcción de estrategias que amplíen los mercados, fortalezcan la actividad turística y generen beneficios para las empresas y las comunidades vinculadas con esta industria.

Uno de los puntos centrales de esta colaboración es la próxima apertura del vuelo directo Cancún-Acapulco, operado por Viva Aerobus a partir del 3 de noviembre, con dos frecuencias semanales, los martes y sábados, lo que permitirá acercar ambos destinos, facilitar el desplazamiento de visitantes y abrir nuevas oportunidades para el intercambio comercial y turístico.

Briseño Suárez también señaló que la alianza permitirá promover experiencias complementarias entre el Caribe Mexicano y el Pacífico, con especial atención a segmentos estratégicos como el turismo de bodas y romance.

En este rubro, destacó la participación de la chef Susana Palazuelos, quien compartirá su experiencia mediante una capacitación dirigida a profesionales de la industria, con el propósito de fortalecer sus conocimientos y ampliar las oportunidades de negocio en este segmento.

Por su parte, el secretario de Turismo Municipal de Acapulco, Noé Peralta Herrera, resaltó la importancia de estrechar la colaboración con Playa del Carmen para contribuir a la recuperación económica del puerto guerrerense, impulsar la generación de empleos y atraer un mayor número de visitantes.

El funcionario recordó que miles de familias acapulqueñas dependen de la actividad turística, por lo que consideró fundamental establecer alianzas que favorezcan la promoción de ambos destinos y fortalezcan la competitividad del sector.

Asimismo, reconoció el desarrollo turístico de Playa del Carmen y la presencia de visitantes extranjeros, al tiempo que expresó su interés por intercambiar experiencias y conocer las estrategias implementadas en el Caribe Mexicano. También destacó la colaboración con aerolíneas y el potencial del turismo de bodas para ampliar los mercados y dinamizar las economías locales.

En la firma de la Carta de Amistad estuvieron presentes Daniel Martínez, subsecretario de Fomento Turístico de Acapulco; Irving Mayett, director operativo de Turismo de Playa del Carmen; Karina Arratia, supervisora de Grupos y Agencias, y Ana Paola Barroso, representante del área de Agencias, ambas de Viva Aerobus.