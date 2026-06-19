Determina Suprema Corte de Justicia de la Nación que los delitos del caso ABC son imprescriptibles

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CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los delitos relacionados con el incendio de la Guardería ABC, ocurrido en 2009 en Hermosillo, Sonora, son imprescriptibles, por lo que las autoridades podrán continuar investigando y, en su caso, perseguir penalmente a posibles responsables vinculados con la tragedia en la que murieron 49 niños y 106 más resultaron lesionados.

La resolución fue aprobada por unanimidad al analizar un amparo promovido por Sergio Antonio Salazar Salazar, quien se desempeñó como director de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) entre 2006 y 2009. El exfuncionario fue detenido en 2020 y vinculado a proceso por los delitos de homicidio y lesiones culposas por omisión.

El proyecto, elaborado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, concluyó que los hechos constituyeron graves violaciones a los derechos humanos de la infancia y que, por tanto, la acción penal no puede extinguirse por el transcurso del tiempo.

Durante la sesión, el pleno guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas. La ministra Yasmín Esquivel Mossa señaló que el deber de investigar y sancionar posibles responsabilidades no desaparece con los años, especialmente cuando las víctimas fueron menores de edad.

Con esta decisión, la Corte confirmó el criterio de que la prescripción no aplica en casos relacionados con graves violaciones a derechos humanos derivadas del incendio de la Guardería ABC.

El expediente fue devuelto al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que deberá emitir una nueva resolución tomando en cuenta el criterio fijado por la SCJN y analizar los demás argumentos planteados por el exfuncionario contra su vinculación a proceso.