Morena inicia proceso contra alcaldesa de Tenancingo por caso de secuestro simulado

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CIUDAD DE MÉXICO.- Morena inició un procedimiento interno contra la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México la involucrara en una investigación relacionada con la presunta simulación de un secuestro.

La dirigencia nacional del partido informó que, a petición de su presidenta, Ariadna Montiel, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) acordó comenzar un proceso para suspender de manera cautelar los derechos partidarios de la alcaldesa mientras se desarrolla el procedimiento correspondiente.

De acuerdo con Morena, la decisión se tomó al considerar que existen señalamientos sobre conductas que podrían contravenir los principios y compromisos éticos establecidos por el movimiento, entre ellos los de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

La medida surge después de que la Fiscalía mexiquense anunciara el ejercicio de acción penal contra seis personas por el delito de simulación de secuestro, caso en el que presuntamente estaría implicada Nápoles Pacheco.

Según las investigaciones ministeriales, la alcaldesa denunció haber sido privada de la libertad y afirmó que sus presuntos captores exigían un rescate de 40 millones de pesos. Sin embargo, las autoridades sostienen que el secuestro habría sido fingido y que la operación pudo estar relacionada con un posible desfalco en las finanzas municipales.

Tras analizar el caso, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia sesionó y determinó abrir el procedimiento interno, además de aplicar la suspensión cautelar de los derechos partidarios de la edil mientras se desarrolla la investigación correspondiente.

A través de un comunicado, Morena reiteró que no permitirá conductas que vulneren los principios que dieron origen al movimiento y subrayó su compromiso con la legalidad, la ética pública y la confianza ciudadana.

No obstante, el partido aclaró que la suspensión forma parte de una medida preventiva y que será la propia CNHJ la instancia encargada de emitir una resolución definitiva conforme al debido proceso.