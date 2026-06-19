Presenta Sheinbaum segunda edición de “La Gran Escapada”, para promocionar el turismo local

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la presentación de la segunda edición de “La Gran Escapada”, estrategia nacional de promoción turística que estará vigente hasta el 21 de junio y que ofrece descuentos en hospedaje, vuelos, restaurantes y diversas experiencias en las 32 entidades del país.

Durante el anuncio, la mandataria informó que, como parte de una dinámica con motivo del Día del Padre, los primeros seis padres de familia que cumplan años el 21 de junio podrán participar este viernes a las 14:00 horas para ganar viajes con transporte, hospedaje y recorridos incluidos.

La secretaria de Turismo federal, Josefina Zamora, explicó que la campaña reúne más de 114 mil experiencias turísticas con promociones y cupones de descuento, con el objetivo de incentivar el turismo interno y fortalecer a los negocios familiares y locales.

Destacó que en esta edición aumentó la participación de establecimientos y que las promociones también estarán disponibles para visitantes extranjeros.

“La Gran Escapada” incorpora además servicios del Tren Maya, hoteles del Mundo Maya y vuelos de Mexicana, aerolínea que actualmente opera 15 rutas y prevé ampliar su cobertura a 19 destinos.

Sheinbaum invitó a la población a consultar las promociones disponibles y aprovechar las ofertas para viajar por el país durante el resto del año.

La funcionaria federal subrayó que la iniciativa se realiza en coordinación con las secretarías de Turismo estatales y las cámaras de comercio de todo el país, con la finalidad de impulsar la actividad económica mediante el turismo.