Playa del Carmen fortalece proyección internacional con visita del embajador de Uruguay

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PLAYA DEL CARMEN.– La presidenta municipal Estefanía Mercado sostuvo una cordial reunión con el excelentísimo embajador de la República Oriental del Uruguay en México, Santiago Wins Arnabal, en el marco de la próxima llegada de la selección nacional charrúa a esta ciudad como parte de su preparación rumbo al Mundial de Futbol.

Durante el encuentro, la alcaldesa destacó el honor que representa para Playa del Carmen haber sido elegida como sede de concentración y preparación de una de las selecciones con mayor tradición futbolística a nivel mundial.

“Recibiremos a Uruguay con los brazos abiertos, porque en Playa del Carmen queremos que se sientan como en casa. Somos una ciudad preparada para albergar grandes eventos internacionales y para compartir con el mundo nuestra hospitalidad, infraestructura y calidez humana”, expresó Estefanía Mercado.

La reunión reafirma los lazos de amistad y cooperación entre Playa del Carmen y la República Oriental del Uruguay, así como el compromiso del gobierno municipal de continuar impulsando al destino como una ciudad internacional, moderna, segura y lista para recibir eventos deportivos de talla mundial.

Con acciones como esta, Playa del Carmen continúa consolidándose como un referente turístico, humano y deportivo, preparado para recibir al mundo en una de las celebraciones más importantes del deporte internacional.