Noroña defiende a Malu Micher por polémica con Aeroméxico: ‘No nos pueden obligar a ser austeros’, afirma

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CIUDAD DE MÉXICO.- El senador Gerardo Fernández Noroña defendió a su compañera de Morena, Malu Micher, ante las críticas por su reclamo a Aeroméxico sobre el acceso a las salas Premier, y consideró un error trasladar la austeridad como política pública al ámbito personal.

Durante una videocharla, el legislador acusó de clasismo y racismo a sectores de la derecha que cuestionaron a Micher por inconformarse con las restricciones de acceso a esos espacios.

“Y yo voy a reconocer, lo he dicho, que nuestro movimiento ha cometido un error al estar planteando que la austeridad, que es una política pública, se lleve al plano personal”, expresó.

Fernández Noroña sostuvo que la forma de vivir corresponde a una decisión individual. Para ilustrar su postura, señaló que no se puede obligar a alguien a realizar una huelga de hambre.

El senador afirmó que desde hace tiempo no acude al salón Premier de Aeroméxico y que no viaja en clase Premier, sino que paga por servicios de American Express. Sus viajes también han generado cuestionamientos de la oposición sobre la austeridad de los funcionarios de la llamada Cuarta Transformación.

La controversia surgió después de que Micher denunciara que la aerolínea le negó el ingreso a una sala VIP. La legisladora sostuvo que los clientes frecuentes ya no podían utilizar esos espacios salvo en vuelos internacionales o mediante una tarjeta bancaria asociada con la compañía.

También acusó a Aeroméxico de no haberle notificado los cambios por ninguna vía, aunque la empresa publicó información sobre las modificaciones en las condiciones de acceso a sus salones Premier.

Micher, quien busca que la aerolínea rinda cuentas ante el Senado por esos cambios, también cuestionó el precio del servicio y las condiciones de abordaje. Señaló que debía subir y bajar escaleras por falta de “orugas” y que, cuando llovía, los pasajeros se mojaban sin que se les ofreciera un paraguas.

Además, criticó el video de bienvenida del dueño de la empresa, que describió como una burla ante esas condiciones.

El martes 20 de octubre, la senadora declinó responder preguntas de los medios sobre la controversia. Se disculpó por no atender a la prensa y señaló que proporcionaría información otro día.