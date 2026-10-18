Taxis sin GPS y cámaras no podrán realizar su refrendo en Quintana Roo a partir de 2027

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CHETUMAL.- Los concesionarios del transporte de pasajeros en Quintana Roo deberán contar con GPS y cámaras de vigilancia en sus unidades para renovar su documentación a partir de 2027, advirtió el director del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo), Rafael Hernández Kotasek.

El funcionario explicó que el cumplimiento de esta disposición será un requisito para realizar el refrendo y permitirá reforzar la seguridad de los usuarios, además de mejorar el registro y control de los vehículos que prestan el servicio público en la entidad.

Aunque reconoció que todavía se desconoce el porcentaje de unidades equipadas con ambos dispositivos, estimó que el avance entre las 12 mil concesiones de taxi podría ser de 80 por ciento. Aclaró que esa proporción se conocerá durante el proceso de verificación previsto de enero a marzo.

Hernández Kotasek señaló que algunos taxistas utilizan el GPS de sus teléfonos celulares o han formado grupos de WhatsApp para compartir datos de entre 10 y 50 compañeros. Sin embargo, insistió en que la normativa exigirá que las unidades cuenten con geolocalizador y cámaras de vigilancia para efectuar el refrendo en 2027.

Sobre quienes aún no han instalado el equipo, indicó que no recibirán sanciones ni perderán su concesión por esa situación, aunque precisó que podrían enfrentar suspensiones temporales hasta presentar la información que acredite que sus vehículos cuentan con el sistema de rastreo.

Para dar seguimiento al cumplimiento, el instituto puso a disposición de los sindicatos una plataforma que permite conocer directamente los avances y retroalimentar el proceso de instalación de GPS y cámaras.

El director del Imoveqroo sostuvo que la medida busca mantener un registro y control del parque vehicular del transporte público y ofrecer mayor seguridad al concesionario, al propietario del automóvil, al operador y al pasajero.