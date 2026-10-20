DIF Playa del Carmen lleva orientación sobre cáncer de mama a trabajadores del Valentín Imperial Riviera Maya

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PLAYA DEL CARMEN.- Colaboradores del hotel Valentín Imperial Riviera Maya participaron en una plática de sensibilización y prevención del cáncer de mama impartida por el Sistema DIF Playa del Carmen, en el marco del Mes Rosa y del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

La jornada incluyó orientación sobre factores de riesgo, señales de alerta y revisiones médicas, como parte de las acciones de salud y bienestar de las mujeres impulsadas por el gobierno de la presidenta municipal, Estefanía Mercado.

Arturo Melgarejo, director de Servicios de Salud del DIF municipal, acudió en representación del presidente honorario del organismo, Eduardo Asencio Martínez. Durante su intervención, destacó la importancia de mantener la colaboración con los sectores empresarial y hotelero para prevenir enfermedades y contribuir al bienestar de las y los trabajadores.

El funcionario señaló que el cáncer de mama constituye uno de los principales desafíos de salud pública y subrayó la necesidad de ofrecer información que permita eliminar mitos y reconocer oportunamente factores de riesgo y señales de alerta.

Entre los aspectos abordados estuvieron los antecedentes familiares, la edad, el consumo de tabaco y determinados hábitos de vida. También se destacó la importancia de acudir periódicamente a revisiones médicas.

Los asistentes recibieron orientación sobre autoexploración mamaria, exploración clínica y estudios de imagen, como mastografías y ultrasonidos, conforme a la edad, los antecedentes y la valoración del personal médico.

Durante la actividad se explicó que la detección oportuna permite identificar posibles alteraciones en etapas tempranas y favorece el acceso a un diagnóstico y tratamiento adecuados.

La plática formó parte de la estrategia promovida por Eduardo Asencio Martínez para fortalecer el autocuidado y acercar información médica a distintos sectores mediante la colaboración con la iniciativa privada.

El DIF Playa del Carmen, bajo la presidencia honoraria de Asencio Martínez y la dirección general de Deyanira Martínez Estrada, reiteró que continuará fortaleciendo las alianzas empresariales para llevar prevención, orientación y atención médica a la población.