Trump asegura que un eventual acuerdo con México podría llevar el déficit comercial a cero

Comparte esta Noticia

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su gobierno estaba cerca de concretar un acuerdo comercial bilateral con México que, según sostuvo, permitiría reducir considerablemente el déficit estadounidense e incluso llevarlo a cero.

Durante un mitin político en Park City, Kansas, el mandatario describió ese desequilibrio comercial como una pérdida de alrededor de 150 mil millones de dólares y aseguró que el eventual pacto modificaría esa situación.

“No vamos a perder 150 mil millones de dólares con México y nosotros estamos cerca de un gran acuerdo que bajará esa cifra muchísimo […] hasta cero. Porque estamos perdiendo mucho dinero”, declaró. En el mismo acto calificó como “magnífico” el acuerdo que, afirmó, ambos países estaban próximos a cerrar.

Sus declaraciones ocurrieron mientras México realizaba gestiones ante Washington para disminuir los aranceles aplicados al acero, el aluminio y el sector automotriz.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que el Gobierno mexicano presentó argumentos técnicos para solicitar una reducción de los gravámenes establecidos bajo la sección 232 de la legislación comercial estadounidense.

En particular, cuestionó el arancel de 50 por ciento al acero y al aluminio. “Nosotros importamos más acero del que exportamos. Entonces encontramos injustificado e injusto que se haya impuesto ese arancel”, expresó.

Las conversaciones comerciales abarcan reglas de origen, acero y aluminio, agricultura, condiciones laborales e inversión, en el marco de las negociaciones relacionadas con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Trump ya había anunciado la cercanía de un acuerdo el 16 de septiembre, durante un mitin en Gastonia, Carolina del Norte. En aquella ocasión sostuvo que Estados Unidos no debía sostener económicamente a México, Canadá, Europa y otras naciones, y planteó la posibilidad de dejar de comerciar con países con los que registrara déficits.

El 12 de septiembre afirmó que mantenía una “buena relación” con México. A principios de ese mes había dicho que el país no tenía nada que ofrecer a Estados Unidos salvo “tamales picantes y tomates”, aunque destacó su relación con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Por su parte, el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, sostuvo una conversación con Sheinbaum el 9 de septiembre. El Gobierno mexicano la calificó como “muy útil para negociaciones comerciales entre ambos países”.