Mara Lezama entrega 100 máquinas de coser a mujeres de tres municipios de Quintana Roo

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CHETUMAL.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa entregó en Chetumal 100 máquinas de coser a mujeres de Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, como parte del programa FARO del Bienestar, en su modalidad Fortalecimiento de los Oficios (FORO) 2026.

El apoyo busca impulsar el autoempleo y la autonomía económica de las beneficiarias mediante actividades como el bordado y la confección de ropa, trajes y pijamas, para contribuir a los ingresos y la calidad de vida de sus familias.

Acompañada por la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, la mandataria entregó máquinas a las beneficiarias Karla Mariana y Tomasa Gutiérrez, durante una jornada dirigida a mujeres de comunidades de los tres municipios.

Lezama Espinosa sostuvo que su administración, a la que describió como humanista y con corazón feminista, coloca en el centro de las decisiones a quienes menos tienen. Señaló que el propósito es reducir las barreras de desigualdad y extender la prosperidad a los hogares, conforme al Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo.

También llamó a las asistentes a ejercer su derecho a una vida libre de violencia y a no permitir que nadie limite sus aspiraciones.

Sobre los resultados del programa, informó que en 2024 se entregaron 2 mil 474 máquinas de coser y en 2025 otras 5 mil 979, para un total de 8 mil 453 herramientas en esos dos años. Añadió que entre 2024 y 2026 se ha beneficiado a más de 14 mil 200 mujeres.

El encargado de la Secretaría de Bienestar en Quintana Roo (SEBIEN), Ignacio Perera Medina, explicó que la modalidad FORO promueve el aprendizaje y el intercambio de conocimientos, además de fortalecer la cultura comunitaria. Consideró que estas actividades contribuyen a la transformación social, la cohesión y la construcción de paz.

La convocatoria FORO 2026 permanece abierta hasta alcanzar la meta de 5 mil 800 beneficiarias, con cobertura en los 11 municipios del estado. Las personas interesadas pueden consultar los requisitos y registrarse mediante el sitio oficial de la SEBIEN.

Al evento acudieron la presidenta municipal de Othón P. Blanco, Yensunni Martínez Hernández, y la directora del FARO del Bienestar en Chetumal, Sofía Ochoa Rodríguez.